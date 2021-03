Maria Monsè nella bufera: lo scatto da mamma sexy scatena le polemiche

L’ultimo post di Maria Monsè con pose sexy e gran parte del suo corpo in bella vista ha generato forti polemiche su Instagram.

Che Maria Monsè sia una donna dotata di grande fascino è un fatto fuori di dubbio. La donna a 47 anni ha ancora una fisico invidiabile e spesso lo esibisce sulla propria pagina Instagram con micro bikini, gonne al limite dell’inesistenza e costumi rivelatori. Una scelta, quella della bella Maria, di cui nessuno o quasi si lamenta, visto che sono moltissimi quelli che seguono la sua pagina anche perché fa bella mostra delle grazie concesse da madre natura.

L’attività social di Maria non si limita agli scatti sensuali, ma come gran parte delle donne dello spettacolo, mostra anche parte della sua vita privata e familiare. Non di rado, infatti, coinvolge il marito e la figlia adolescente in ritratti familiari e in video in cui i tre si lanciano in balletti simpatici e spregiudicati. Fino ad oggi, dato che l’attività social è simile a quella di tantissimi altri, nessuno aveva mai mosso rimostranze.

Maria Monsè, l’ultimo post Instagram fa infuriare i fan

L’ultimo post di Maria Monsè, però, ha lasciato basiti anche i suoi fan. In questo si mostra con un micro costume che permette di vedere nitidamente tutto il suo lato b e gran parte del seno destro. Insomma nulla di nuovo fin qui e nulla su cui recriminare, se non fosse che nella foto c’è anche la figlia adolescente con il medesimo costume. Proprio la scelta di mettere in mezzo ad un simile scatto la figlia, ha fatto infuriare tutti i follower, i quali sono concordi nel condannare la sua decisione.

C’è chi scrive: “Però la bambina no non approvo !” oppure: “Esporre tua figlia così è scandaloso e vergognoso”. Chi ancora aggiunge: “Ma è inguardabile… Lasciate fuori i figli… Non capisco perché mettere in mostra così una bambina… Vergogna”, oppure: “Questo non condivido proprio😢mi dispiace”, chi invece scrive: “Che volgarità! Poi con una minore! Bha non c’è mai fine al peggio”. I commenti al post sono tutti di questo tenore, al momento la diretta interessata non ha risposto alle critiche ma potrebbe anche decidere di togliere il post dopo la bufera scatenata.