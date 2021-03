Lucio Battisti nasceva il 5 marzo 1943: perché sparì dalle scene

Lucio Battisti nacque il 5 marzo 1943: il cantautore di Puggio Bustone è stato per anni un punto di riferimento, perché abbandonò le scene?

Le sue canzoni sono considerate vere e proprie perle e, anche col passare degli anni e i più giovani, iniziano ad ascoltare le sue composizioni artistiche di altissimo profilo. Lucio Battisti nacque a Puggio Bustone il 5 marzo 1943 e, per tantissimi anni, è stato un punto di riferimento sulla scena musicale. L’artista è scomparso a Milano nel 1998 lasciando un vuoto che è stato colmato grazie alle sue testimonianze che ritroviamo nelle sue canzoni, che saranno per sempre immortali.

Lucio Battisti, la verità di Mogol

Poco tempo lo stesso Giulio Rapetti, in arte Mogol, che ha collaborato da sempre con Battisti per la scrittura e composizione delle canzoni (e non solo) ha svelato in un’intervista ai microfoni de ‘La Repubblica’ il motivo per il quale Lucio decise di sparire dalle scene: “Glielo consigliai io”. Poi ha aggiunto: “Il ’68 fu un anno terribile: o eri falce e martello, o eri un fascista, per quello dissi a Lucio di ritirarsi meglio stare a casa che essere contestato durante i concerti”.

Infine, Mogol ha rivelato quegli anni tragici dal punto di vista politico: “Addirittura ci accusarono di essere fascisti perché nel testo La collina dei ciliegi venivano nominati i boschi di braccia tese. Ma era un’invocazione, i palmi levati l’uno verso l’altro sono diventati saluti fascisti. Che follia”. Le sue canzoni vengono ancora suonate ed ascoltate anche sul festival di Sanremo per ricordarlo continuamente: la sua presenza è sempre viva attraverso le sue testimonianze.