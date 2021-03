Cambio di programma a L’Isola dei Famosi: Andrea Cerioli sostituisce Carolina Stramare, dopo il ritiro dell’ex Miss Italia.

Il ritiro dell’ex Miss Italia, Carolina Stramare, ha portato a un cambio di programma e di concorrente nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi. In partenza per l’Honduras c’è infatti un nuovo concorrente, volto celebre soprattutto nelle reti Mediaset. Si tratta del 31enne Andrea Cerioli, che molti conoscono per la partecipazione a un noto programma in onda tutti i giorni su Canale 5.

Si tratta del dating show di Uomini e Donne in cui è stato tronista per per due volte. Stando a quanto riportato da alcuni portali, Andrea Cerioli, bolognese di nascita, era stato dato per potenziale sostituto dei naufraghi, in caso di forfait. Ma adesso, a causa dell’improvviso ritiro di Carolina Stramare, di fatto tocca già a lui.

Carolina Stramare ritirata da L’Isola dei Famosi: al suo posto arriva Andrea Cerioli

La bella modella Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019, ha fatto una scelta netta nelle scorse ore, comunicando l’intenzione di non voler partire per l’Honduras, per ragioni familiari. In una serie di dirette sulle Instagram Stories, ha chiarito: “Si sono presentati dei problemi di salute familiari che preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa. Prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari”. Una scelta che a tutti è sembrata senza alcun dubbio ineccepibile.

Dunque, ecco arrivare al suo posto un volto che in questi anni abbiamo imparato a conoscere davvero molto, nelle trasmissioni di Canale 5 targate Maria De Filippi. Si tratta come detto di Andrea Cerioli. Il giovane è stato protagonista del Grande Fratello nel 2014, quindi tentatore a Temptation Island Vip nel 2018. Nel mezzo, la sua prima esperienza da tronista a Uomini e Donne nel 2016. Nel 2019 è tornato al dating show e ha concluso il suo percorso con l’attuale fidanzata, Arianna Cirrincione.