Ibrahimovic, il motociclista Franco rivela: mi ha fatto una promessa

Ieri sera il motociclista Franco ha accompagnato al Festival Zlatan Ibrahimovic. Leggiamo insieme cos’ha promesso il calciatore all’uomo.

Il divertente aneddoto che ha coinvolto ieri sera, giovedì 4 Marzo 2021, Zlatan Ibrahimovic e il motociclista Franco ha divertito tutto il pubblico del Festival di Sanremo. L’uomo, in sella alla sua moto, ha dato un passaggio al calciatore, accompagnandolo all’Ariston. Franco è stato stamattina ospite di Radio Monte Carlo, raccontando all’interno del programma Bonjour Bonjour! tutto quello che è successo.

“È successo che ieri c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto.” ha esordito l’uomo, che sicuramente non si sarebbe mai aspettato di utilizzare il mezzo per accompagnare uno dei calciatori più famosi del mondo al Festival di Sanremo. “Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’”.

Il motociclista non si è di certo confuso, e la figura che gli si è parata davanti corrispondeva proprio a quella del calciatore. Coraggioso più che mai, si è immediatamente offerto di accompagnarlo al Festival, in modo che riuscisse ad arrivare in tempo per la terza serata. “Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. Ibra voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io'”.

Il motociclista Franco accompagna Ibrahimovic a Sanremo: la promessa del calciatore

L’oramai celebre centauro Franco ha così accompagnato Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo ed il calciatore ha potuto prendere parte alla terza serata, quella dedicata alle cover. Il calciatore, seppur estremamente di fretta, si è premurato di ringraziare il suo accompagnatore, e gli ha addirittura fatto una promessa per ricambiare il gesto.

“Quello che ha detto lui in televisione è vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è che siamo andati ad Albenga a prendere l’autostrada verso Sanremo e c’erano pochissime auto. Tutto sommato è stata una cosa piuttosto semplice.” ha raccontato il motociclista a Radio Montecarlo. “Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come posso ringraziarti, e mi ha detto che mi manderà la maglia“. Infine, l’uomo ha concluso: “Non sono neanche riuscito a fare una foto perché quando siamo arrivati lui era di corsissima, è sceso dalla moto ed è entrato all’Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo”.