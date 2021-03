Fece a pezzi sua madre, ora la novità choc: uccise anche il figlioletto

By

Giulia Stanganini è ora accusata di omicidio aggravato premeditato: secondo gli inquirenti ha fatto fuori anche suo figlio.

Ha ucciso e fatto a pezzi il corpo di sua madre, ma solo dopo aver ammazzato il figlioletto di appena 3 anni e mezzo. La svolta nelle indagini su Giulia Stanganini, la donna di 38 anni che un anno fa finì su tutti i giornali per il suo efferato delitto, è arrivata dalla squadra mobile di Genova che ha notificato una nuova ordinanza in carcere nei suoi confronti. L’accusa di cui ora deve rispondere è quella di omicidio aggravato premeditato. Avrebbe soffocato il figlio con un cuscino in faccia mentre dormiva.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La furia omicida di Giulia Stanganini sul figlio di 3 anni e mezzo

Secondo l’accusa, Giulia Stanganini sarebbe un’infanticida oltre che una matricida. Il piccolo era stato trovato privo di vita il 22 novembre 2019. La donna aveva raccontato di averlo trovato morto nel letto e aveva accusato il pediatra di essere stato “superficiale” nel valutare le sue condizioni di salute. In un primo momento si era infatti pensato a una causa naturale. ma dopo l’omicidio della nonna del bambino la Procura ha approfondito e scoperto la nuova terribile verità.

Leggi anche –> Mamma fatta a pezzi: Giulia Stanganini nega il delitto

Dalle indagini è emerso in particolare che un mese prima della morte del piccolo la donna aveva visitato su internet diversi siti in cui viene spiegato come soffocare le persone senza lasciare tracce: pagine scovate con le parole chiave “infanticidio”, “mamme che uccidono figli” e “come uccidere un bambino”.

Leggi anche –> Giulia Stanganini arrestata per aver fatto a pezzi il cadavere della madre

Tra le altre cose, la squadra mobile ha rintracciato un sms inviato da Giulia Stanganini al padre del piccolo, dal quale era separata, 12 giorni prima della morte del figlio, in cui preannunciava quanto avrebbe fatto. “Vai a tro.. e buon anno a te e agli altri e buon Natale. Vedrai tra poco col piccolo Adam altro che tr…” aveva scritto nell’sms.