Gianni Morandi, la FOTO a sorpresa di J-Ax: “Quando non c’erano i selfie”

Che bella scoperta che arriva dal passato e che riguarda Gianni Morandi. Tutto merito di J-Ax che mostra uno scatto bellissimo

Gianni Morandi finisce al centro delle attenzioni di J-Ax. L’ex leader degli Articolo 31 pubblica sul proprio profilo personale Instagram uno scatto realizzato tanto tempo fa, quasi sicuramente negli Anni ’90, dove lui ed il suo allora socio Dj Jad nel duo rap più famoso del genere in Italia compariva proprio accanto alla celebre voce originaria di Monghidoro, in provincia di Bologna. Ed oggi come allora, Gianni Morandi sembra non essere cambiato per niente.

L’aspetto è sempre lo stesso, giovanile come al solito. Il 76enne originario della località emiliana di Monghidoro resta sempre immutato e J-Ax è il primo a chiedersi come faccia. Infatti quest’ultimo ci scherza su ed invita i suoi followers a taggare Gianni ed a chiedergli quale sia il suo segreto per preservare l’eterna giovinezza. Ma J-Ax scherza anche su un aspetto. Lui, con grande orgoglio, sottolinea come questa foto abbia quasi fatto da apripista nelle collaborazioni che sarebbero venute dopo da parte di altri artisti con il celebre cantante di ‘Andavo a cento all’ora’. “Facevamo i feat. con Gianni Morandi quando non era ancora cool. E comunque da allora solo una cosa non è cambiata: Gianni. Taggate @morandi_official nei commenti per scoprire il segreto della sua giovinezza”.

Gianni Morandi, lui rivolge un pensiero per Bologna in zona rossa

Lo stesso Morandi ha dato annuncio sul suo profilo Instagram della triste situazione che Bologna e provincia si trovano costrette a vivere. Da oggi infatti quella zona d’Italia è sottoposta alla zona rossa, a causa del peggioramento della incidenza ascrivibile alla pandemia. Una condizione molto difficile che bloccherà tante attività e che condizionerà in peggio la vita dei residenti.

Per quanto riguarda Sanremo 2021, Gianni non poteva esimersi dal seguire la kermesse canora che più volte lo ha visto nelle vesti di protagonista dagli anni ’60 in poi. A giudicare dai suoi post social, lui sembra apprezzare particolarmente i brani cantati da Ermal Meta e da Malika Ayane.