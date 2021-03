Fiorello Vittoria Ceretti, che gaffe: lei risponde stizzita in diretta

Siparietto imprevisto Fiorello Vittoria Ceretti a Sanremo 2021, e non molto piacevole, anche per i risvolti social che la cosa ha comportato.

Fiorello Vittoria Ceretti, il loro interagire sul palco del Teatro Ariston non ha certo rappresentato un momento da ricordare a Sanremo 2021. Al Festival, nel corso della terza serata dedicata ai duetti, come da tradizione, è intervenuta in qualità di ospite e di co-conduttrice al fianco di Amadeus anche la bellissima modella originaria di Brescia.

La 22enne si è sentita dire dallo showman siciliano: “Certo che tu sei bella magretta, eh?”, in relazione ad un fisico filiforme. La ragazza, alta un metro e 76 centimetri, da tempo è molto ricercata in quanto il suo corpo ben si presta a quelle che sono le dinamiche richieste per sfilare in passerella. Ed a Fiorello Vittoria Ceretti ha risposto con piglio deciso: “In realtà un bel pò di forme ce le ho eccome”. Questa replica alla battuta del comico ed artista catanese è stata inquadrata dai più come una sorta di imprevisto. Una mezza gaffe che comunque non ha rovinato di certo l’atmosfera che si registra sul palco di Sanremo 2021. Anche sui social se ne parla con toni contrastanti.

Fiorello Vittoria Ceretti, lei risponde a tono: che curriculum a soli 22 anni

La Ceretti è nata nel giugno del 1998 a Brescia ed è cresciuta nel piccolo centro di Gardone Val Trompia, una frazione di Inzino. Già da adolescente ha modo di sfilare per una vetrina di assoluto prestigio, indossando i capi firmati da Dolce&Gabbana. Il suo lavoro di top model l’ha portata in giro per il mondo, in quelle che sono le principali capitali del settore, tra Milano, Parigi, New York e Londra. La lista di marchi di moda e di cosmetica che si sono avvalsi della figura di Vittoria Ceretti è lunghissima.

Questi i principali. Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford. Poi Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli. Ed anche Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy. La bellissima Vittoria ha posato anche per Vogue Inghilterra, comparendo sulla copertina di maggio 2018. Sappiamo anche che a giugno del 2020 ha sposato il dj Matteo Milleri con una cerimonia celebrata ad Ibiza.