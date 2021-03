Carriera e curiosità su Filippo Ceccarelli, chi è il giornalista protagonista a Propaganda Live: cosa sapere su di lui.

Romano, classe 1955, da oltre 30 anni Filippo Ceccarelli è una delle firme di punta del giornalismo italiano: a partire dal 1990, inizia a lavorare presso la redazione romana de La Stampa. In precedenza, molto giovane, aveva avviato la sua collaborazione con il settimanale Panorama, diretto da Lamberto Sechi. Inizia da subito a occuparsi di politica.

Leggi anche –> Alessio Marzilli, chi è il regista diventato famoso a Propaganda Live

Giornalista e inviato parlamentare, dopo la fine dell’esperienza a La Stampa, passa a Repubblica. A metà anni Novanta, l’esordio nel panorama letterario italiano, con il saggio edito da Longanesi dal titolo “Il letto e il potere. [Storia sessuale della prima Repubblica]”. Per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari lavora come editorialista.

Leggi anche –> Federica Sassaroli, ex signorina Vodafone protagonista a Propaganda Live

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sul giornalista Filippo Ceccarelli, una lunga carriera

Sposato con Elena Polidori, anche essa giornalista, la sua è una lunga carriera nel panorama editoriale e giornalistico italiano. Diverse sono le sue opere, come il suo secondo libro, pubblicato nel 2000, dal titolo Lo Stomaco della Repubblica, saggio monografico sul rapporto tra cibo e comando dal secondo dopoguerra a oggi, anche questo uscito per l’editore Longanesi. Con lo stesso editore escono successivamente Il teatrone della politica e Il letto e il potere. Storia sessuale d’Italia da Mussolini a Vallettopoli bis.

Partecipa insieme a Marco Travaglio al volume realizzato da Riccardo Mannelli dal titolo “Apotesi dei corrotti. Disegni preparatori per un fregio celebrativo”, quindi nel 2010 ha vinto il Premio Satira Politica nella sezione “Letteratura” con il libro edito da Feltrinelli, dal titolo La suburra. Sesso e potere. Storia breve di due anni indecenti. Qualche anno dopo, sempre l’editore Feltrinelli pubblica il suo “Come un gufo tra le rovine” e infine nel 2018 esce “Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua”. Attento osservatore della realtà, Filippo Ceccarelli in questi ultimi anni è stato spesso ospite televisivo e ha partecipato a Propaganda Live, in onda su LA7.