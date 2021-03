Emma Marrone, la grave malattia che l’ha colpita: come sta oggi

Emma Marrone ha combattuto a lungo contro una grave malattia: tempo fa i suoi fan si sono preoccupati che la situazione fosse peggiorata.

Subito dopo la notizia che Emma Marrone si sarebbe presa una pausa dal mondo dello spettacolo, online è scoppiato il caos. In mancanza di una spiegazione dalla cantante stessa, i suoi fan hanno ipotizzato il peggio. La cantante (che ha vinto “Amici di Maria De Filippi” nel 2009) ha lottato infatti per gli ultimi 10 anni con un tumore alle ovaie: il primo pensiero di tutti è stato che la situazione con la grave malattia per Emma Marrone fosse peggiorata.

Il silenzio stampa

Emma Marrone, però, ha sconfitto il tumore alle ovaie nel 2019. Con un post su Instagram, la giovane cantante aveva annunciato così la guarigione il 28 settembre: “E’ stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!”.

Se non è stato il tumore alle ovaie a tenerla lontana dai fan, allora cosa? Sul web sono circolate tante ipotesi, ma nessuna basata su fatti reali. Il fatto che né Emma Marrone né il suo team abbiano deciso di parlarne ha spaccato a metà l’opinione online: c’è chi ha pensato che la questione fosse troppo grave e chi l’ha giudicata poco importante.

Alla fine, per fortuna, è arrivata la notizia ufficiale dalla cantante: il tumore non è tornato. Semplicemente, Emma soffre come tanti coetanei di dolori alla cervicale. “Sto invecchiando male” ha commentato. Fortunatamente, quindi, oggi la cantante sta bene: si gode tutta quella libertà che prima non aveva, perchè doveva occuparsi della sua salute.