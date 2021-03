Dayane Mello ritratta su Rosalinda: “Non era vero amore”

Dayane Mello è stata ospite a Verissimo e ha parlato del rapporto con Rosalinda Cannavò, rivelando che non era amore come credeva.

La modella brasiliana Dayane Mello è stata ospite nello studio di “Verissimo” nell’episodio che andrà in onda in onda domani, sabato 6 marzo 2021. L’ex partecipante del “Grande Fratello Vip” ha affrontato diversi argomenti, tra cui il rapporto con Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello era tra i favoriti per la vittoria al “Grande Fratello Vip“, che si è aggiudicato Tommaso Zorzi. La modella ha ripercorso le ultime settimane del reality, ha partire dalla sua confessione sui sentimenti per l’amica Rosalinda Cannavò, alla scelta di nominarla e poi il passo indietro, in cui aveva chiarito di aver provato in passato quei sentimenti. Nell’intervista con Silvia Toffanin, ha fatto nuovamente dietrofront: “Non si trattava di amore“. La brasiliana ha ammesso a “Verissimo” che l’attrice è stata molto importante per lei, una fonte di forza alla quale ha confidato tutto.

Dayane Mello choc: “Amare un uomo o una donna è lo stesso per me”

“Io non sono lesbica però ho fatto le mie esperienze. Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me“, ha svelato Dayane Mello. La modella ha provato dei veri sentimenti per Rosalinda Cannavò, ma non ha voluto esprimerli in maniera più forte per il contesto televisivo in cui si trovava. Di fronte a Silvia Toffanin ha spiegato le sue motivazioni per aver nominato e mandato al televoto l’amica, ripetendo di star vivendo la morte mentre l’attrice viveva l’amore per Andrea Zenga.

Dayane ha voluto spiegare la sua scelta sofferta di restare nella Casa dopo aver saputo della morte del fratello Lucas. La modella brasiliana l’avrebbe fatto per proteggere Sofia, la figlia avuta da Stefano Sala, che altrimenti l’avrebbe vista nel suo momento peggiore. Ancora oggi il dolore per la modella è grande, ma è anche grata nei confronti della vita e sceglie di pensare che Dio abbia deciso che il percorso di suo fratello doveva finire per farlo vivere in un mondo migliore.