Croce Rossa in lutto: Silvana Prestandrea è morta all’improvviso

Si è spenta improvvisamente a soli 44 anni Silvana Prestandrea, volontaria della Croce rossa che aveva sempre un sorriso per tutti.

Un grave lutto ha colpito la Croce rossa messinese. Silvana Prestandrea, volontaria dell’associazione, è morta all’improvviso a soli 44 anni. Martedì sera si è sentita male e non ha più ripreso conoscenza: un dolore immenso per chi l’ha conosciuta sempre col sorriso e la battuta pronta. Con suo marito e suo figlio era impegnata nel sociale come animatrice e cabarettista, nonché consigliere dell’Associazione Amici dei Bimbi in Corsia a cui dedicava tutto il suo tempo.

L’ultimo saluto a Silvana Prestandrea

La Croce Rossa di Messina ricorda Silvana Prestandrea come “una forza della natura, esplosiva, impressionante, moglie e mamma esemplare ed affettuosa, riusciva a coniugare gli impegni familiari con quelli delle diverse attività sociali e umanitarie nelle quali era impegnata. Persona solare e col sorriso sempre stampato in volto, a riflettere il suo stato d’animo sereno e gioioso e non un’immagine di facciata”.

Volontaria Cri come il marito marito Michele Celetta e il figlio Agostino, Silvana Prestandrea era entrata in Croce Rossa il 7 agosto del 2016, riuscendo a guadagnarsi subito la simpatia e la stima dei colleghi per l’impegno che ha sempre speso a favore del prossimo. Curava anche le attività dottrinali della Parrocchia di Santa Maria di Gesù di Provinciale.

“La sua assenza fisica e caritatevole mancherà a tanti – scrivono ancora i suoi colleghi -. Al marito Michele, ai figli Agostino e Rebecca e ai parenti tutti le condoglianze dei volontari delle diverse appartenenze del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana”. I funerali che saranno celebrati al termine delle procedure in corso, ricordando il suo motto: “Amo ridere e far ridere, che fa bene al cuore!”.

