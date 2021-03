Stasera in tv, anticipazioni programmi di oggi venerdì 5 marzo in prima e seconda serata su Rai, Mediaset, Sky, LA7.

Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 5 marzo prima e seconda serata

Questa sera in tv di venerdì 5 marzo 2021? Dopo aver visto il nostro breve video riassuntivo andiamo a scoprirlo insieme più nel dettaglio con tutti gli altri appuntamenti della serata sui principali canali, ma anche su quelli tematici del digitale terrestre e su quelli di Sky.

Questa sera in tv: i programmi e i film di stasera in prima e seconda serata in tv di oggi 5 marzo 2021:

Stasera su Rai 1:

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo Prima – Festival

20:40 – Eurovisione

20:45 – 71° Festival della Canzone Italiana

21:15 – Eurovisione

Stasera su Rai 2:

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Nella giungla

19:40 – N.C.I.S. Il Cavallo di Troia

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Valerian e la città dei mille pianeti

23:45 – Immortals

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:15 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – L’ amore bugiardo- Gone Girl

Stasera su Canale 5

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – ULTIMO – L’OCCHIO DEL FALCO

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – AMICI – daytime

19:30 – C.S.I. MIAMI – PULSIONI OMICIDE

20:24 – C.S.I. MIAMI – UN VESTITO ESPLOSIVO

21:20 – SHINING

Stasera su Rete 4:

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT – TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 259 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – QUARTO GRADO LE STORIE

Stasera su La 7:

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Stasera su Cielo:

19:25 – Affari al buio Contanti sonanti!

19:55 – Affari al buio L’asta più affollata di sempre

20:25 – Affari di famiglia Chumlee supershow

20:55 – Affari di famiglia Tentare la sorte

21:20 – La ragazzina

22:55 – Come perdere la verginità

Stasera su TV8:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 5 Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 116 Prima TV

21:30 – The Karate Kid – Per vincere domani

23:50 – Italia’s Got Talent – Special Edition

Stasera su Nove:

19:00 – Guess the Artist

19:10 – Little Big Italy – Berlino

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza

22:45 – La confessione

23:30 – Il disastro di Fukushima

Stasera su Paramount Channel:

19:45 – Strega per Amore

20:20 – Strega per Amore

20:40 – Strega per Amore

21:10 – Agatha Christie: Le due verita’

22:50 – Agatha Christie: Le due verita’

Stasera su Iris:

19:15 – RENEGADE – A SUD DELLA 98A

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – LIBERTA’ VIGILATA

21:00 – SPACE COWBOYS

23:21 – DOVE OSANO LE AQUILE

Stasera su Rai Movie:

19:50 – Stanlio e Ollio – La ragazza di Boemia

21:10 – The Hurt Locker

23:20 – Vulcano – Los Angeles 1997

Stasera su Sky Uno:

19:30 – MasterChef Magazine Ep. 20

19:55 – MasterChef Magazine Ep. 22

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 5

21:15 – Italia’s Got Talent – Special Edition

23:35 – MasterChef Italia Ep. 23

Stasera su Sky Cinema 1:

19:20 – Reprisal – Caccia all’uomo

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Seized – Sotto ricatto

22:45 – Puoi baciare lo sposo

