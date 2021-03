Coronavirus, Campania Zona Rossa: la mappa della diffusione del virus

Si aggrava la situazione Coronavirus in Italia, anche la Campania diventa Zona Rossa: la mappa della diffusione del virus.

Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia sull’emergenza Coronavirus, sono arrivate le nuove disposizioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ridisegnano ancora la mappa della diffusione del virus e delle chiusure in Italia. Il ministro ha firmato poco fa le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo.

In base a queste nuove disposizioni, passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Invece, finisce in zona rossa la regione Campania. “Salva” la Lombardia, che resta in quella che è stata definita come zona arancione rafforzata. Intanto, anche le Regioni, al loro interno, corrono ai ripari.

La mappa della diffusione del Coronavirus: non solo Campania Zona Rossa

Infatti, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dopo aver posto in zona rossa la provincia di Ancona, ha allargato lo stesso provvedimento alla provincia di Macerata. La scorsa settimana erano passate in zona rossa anche Molise e Basilicata. Ha scongiurato la zona rossa, grazie a provvedimenti presi a livello locale, l’Emilia Romagna: infatti il presidente Stefano Bonaccini ha reso zona rossa Bologna, mentre sono diventati arancione scuro Reggio Emilia e quasi tutta la Romagna eccezion fatta per Forlì.

Arancione rinforzato per il Piemonte, mentre restano zona rossa le province di Pescara e Chieti in Abruzzo. Stando a quanto stabilito nelle ultime ore, dunque, resta in zona bianca la Sardegna, con sporadiche situazioni in cui la situazione è più grave. In zona gialla invece troviamo solo Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. Tre come detto le Regioni in zona rossa, a cui si aggiungono diverse province e alcune località “chiuse” dalle amministrazioni locali. Il resto del Paese è in zona arancione o arancione rinforzata.