Classifica Sanremo dopo la terza serata: il pubblico si divide, è polemica

Sono arrivati i voti per la classifica della terza serata di Sanremo che non incidono su quella generale, ma il pubblico si divide.

La terza serata del Festival di Sanremo è stata dedicata alle cover e ai duetti tra concorrenti e ospiti d’onore. Lo spettacolo offerto è stato di buon livello, con tantissime canzoni e tantissime esibizioni. Buono anche lo spazio offerto agli ospiti sul palco, a cui è stato dato il giusto spazio senza troppo togliere ai cantanti. Abbiamo assistito anche a qualche momento esilarante, come quando Fiorello è salito sul palco per recriminare spazio e alla fine si è fatto tagliare i baffi in diretta da Amadeus, o come quando Mihajlovic e Ibrahimovic hanno raccontato l’inizio della loro amicizia.

Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio il racconto di Antonella Ferrari, un monologo sulla sclerosi multipla da brividi, capace di raccontare il disagio che molti provano prima di scoprire cos’hanno, ma anche dell’orgoglio e della voglia di lottare che riescono a tirare fuori una volta che hanno scoperto cosa li affligge. Il messaggio è chiaro, la ricerca è fondamentale per migliorare le capacità del sistema medico di diagnosticare questa malattia ed aiutare le persone che ne soffrono ad affrontarla.

Sanremo la classifica della terza serata e quella generale

Trattandosi di una serata omaggio per il Festival e per la musica italiana, la classifica di ieri non va ad influire su quella generale della competizione. Per l’occasione, infatti, non era compreso il voto del pubblico così come quello della stampa, ma solo quello dell’orchestra. Tra tutti gli artisti in gara è stato premiato ancora una volta Ermal Meta, il quale ha concluso in testa anche la serata cover:

1. Ermal Meta – Caruso

2. Orietta Berti – Io che amo solo te

3. Extraliscio e Davide Toffolo – Medley Rosamunda

4. Willie Peyote – Giudizi Universali

5. Arisa – Quando

6. Maneskin – Amandoti

7. Annalisa – La musica è finita

8. Max Gazzé – Del mondo

9. La rappresentante di lista – Splendido splendente

10. Ghemon – L’essere infinito (L.E.I.)

11. Lo Stato Sociale – Non è per sempre

12. Gaia – Mi sono innamorato di te

13. Irama – Cyrano

14. Colapesce e Dimartino – Povera patria

15. Fulminacci – Penso positivo

16. Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più

17. Noemi – Prima di andare via

18. Madame – Prisencolinensinainciusol

19. Francesco Renga – Una ragione di più

20. Fasma – La fine

21. Francesca Michielin e Fedez – E allora felicità

22. Aiello – Gianna

23. Bugo – Un’avventura

24. Gio Evan – Gli anni

25. Random – Ragazzo fortunato

26. Coma Cose – Il mio canto libero

La classifica generale, come detto, non è stata intaccata dalle votazioni di ieri, pertanto rimane quella emersa dopo le prime due serate:

1 Ermal Meta

2 Annalisa

3 Willie Peyote

4 Arisa

5 Irama

6 Lo stato sociale

7 Malika Ayane

8 Extraliscio con Davide Toffolo

9 Orietta Berti

10 Maneskin

Fino ad ora l’unica polemica sorta sul web riguarda il voto della giuria demoscopica dopo la prima serata. Alcuni utenti infatti si sono lamentati del fatto che i Maneskin fossero stati messi al decimo posto, diverse posizioni sotto Francesco Renga. Polemica che in ogni caso ha avuto poco seguito, visto che nella classifica generale complessiva, il gruppo rock è avanti di ben 10 posizioni rispetto al cantante.