Che canzone è quella dell’ingresso di Ibrahimović a Sanremo: titolo e video

La canzone che più ricorderemo di questo 71° Festival di Sanremo sarà la canzone dell’ingresso del calciatore Zlatan Ibrahimović

Come ogni anno, il Festival di Sanremo ci regala diverse canzoni che rimarranno incastrate nelle nostre teste per diverso tempo. Ma, tra tutte, ce ne è sempre una che più delle altre proprio non ne vuole sapere di togliersi dal nostro epitalamo. Quest’anno, il primo posto lo vincono Zlatan Ibrahimović e il suo tema di accompagnamento. Il calciatore del Milano è, insieme al cantante Achille Lauro e allo showman Rosario Fiorello, uno degli ospiti fissi in questa 71° edizione del Festival di Sanremo.

La canzone di Ibrahimović

Ibrahimović può essere questi considerato come la vena comica di questo Festival di Sanremo, insieme a Fiorello. Tutte le volte che è in scena, mette in mostra alcuni degli stereotipi che ruotano intorno al suo personaggio, gonfiandoli probabilmente un po’ e dimostrando di essere assolutamente capace di autoironia. Ciò è dimostrato anche dagli ingressi del famosissimo calciatore serbo che, quando scende le scale del teatro Ariston per adempiere al suo ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus, l’Orchestra del Festival della Canzone Italiana lo accompagna sul palco suonando Jutro Je di Nada Topcagic. Il brano è di un’artista serba leva 1953, connazionale di Zatlan Ibrahimović, ed è stata pubblicata nel 1990, diventando famosissima sia in Serbia che in altri paesi dell’Est Europa. E da questa settimana possiamo dire senza alcun dubbio che entrerà a far parte delle hit dell’anno.

Non la conoscete? Ecco qui il video.

Ecco il testo tradotto, se vi steste chiedendo quali sono le parole della canzone:

Volevo stare con te

Occhi neri al posto del vino da bere

Volevo invecchiare con te

Volevo invecchiare con te

È mattina, è mattina

Quando te ne sarai andato, vorrei non essermi svegliato

Non c’è posto sul cuscino che non abbia amato

Il mio desiderio, il mio desiderio

il mio desiderio

Quando te ne sarai andato, vorrei non essermi svegliato

Non c’è posto sul cuscino che non abbia amato

Il mio desiderio, il mio desiderio

il mio desiderio

volevo stare con te

Nascondi la tua tenerezza nel petto

Volevo invecchiare con te

Volevo invecchiare con te

È mattina, è mattina

Quando te ne sarai andato, vorrei non essermi svegliato

Non c’è posto sul cuscino che non abbia amato

Il mio desiderio, il mio desiderio

il mio desiderio

Quando te ne sarai andato, vorrei non essermi svegliato

Non c’è posto sul cuscino che non abbia amato

Il mio desiderio, il mio desiderio

il mio desiderio

volevo stare con te

Riempirò la nostra casa di fiori

Volevo invecchiare con te

Volevo invecchiare con te

È mattina, è mattina

Quando te ne sarai andato, vorrei non essermi svegliato

Non c’è posto sul cuscino che non abbia amato

Il mio desiderio, il mio desiderio

il mio desiderio

Quando te ne sarai andato, vorrei non essermi svegliato

Non c’è posto sul cuscino che non abbia amato

Il mio desiderio, il mio desiderio

il mio desiderio

