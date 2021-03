Amici, Aka7even si racconta: “Dopo il coma ero sempre da solo”

Il cantante di Amici 20, Aka7even, ha scelto di raccontare la solitudine che ha provato dopo il coma, a causa di un’encefalite.

I ragazzi della scuola di “Amici 20” di Maria De Filippi ora possono essere visti anche su Prime Video. I cantanti e ballerini della scuola più ambita d’Italia raccontano le lettere e i racconti che hanno scritto sui diari che la conduttrice ha fatto recapitare loro. Le storie che sono venute fuori sono intense ed emozionanti.

Le storie dei ragazzi della scuola di “Amici 20” sono inedite ed emotive; tra i primi a leggere la sua lettera è stato il cantante Aka7even, che nelle prime settimane del talent è stato criticato molto sul web per la sua relazione con Martina Miliddi. Oggi, però, le sue reazioni e le lacrime vengono viste in un’ottica diversa. Maria De Filippi ha chiesto al giovane di leggere la sua storia, dalla quale emerge il bisogno di trovare un punto di riferimento nella sua vita. Spesso, però, il ragazzo si è ritrovato solo: “Tutto è partito quel giorno in cui ho avuto quella maledetta encefalite che mi ha portato ad avere crisi epilettiche. Ho vissuto un periodo d’inferno“.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Aka7even lascia il programma? I problemi con Martina

LEGGI ANCHE -> Amici: provvedimento disciplinare per Ibla, Enula, Alessandro e Aka7even

Aka7ven racconta la sua solitudine: “I miei amici mi evitavano”

“Dopo il coma è stato terribile. Il mio primo giorno di scuola tutti i miei amici mi deviavano, pensavano che potessi infettarli. Da lì è partita la mia solitudine“, ha raccontato Aka7even con estremo candore. Luca non voleva più andare a scuola, ogni giorno perdeva fiducia nelle persone, si sentiva solo anche in mezzo a molte persone. Aveva trovato un amico e sono stati uniti per tre anni, poi anche lui l’ha abbandonato: “Mi dice che sono brutto e impopolare, quindi non posso più essere suo amico“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il giovane artista è entrato in depressione: non si accettava, non si sentiva voluto, ha iniziato ad avere difficoltà a rapportarsi con le persone. “Io oggi ho una sola paura, di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni per riprendere il contatto con le persone. Ecco spiegati i miei comportamenti, le mie fragilità, i pianti continui. Quando trovo una persona che mi accetta e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla, ho paura di perderla“, ha svelato Aka7even.