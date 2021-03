Amici 20, l’emozionante coming out di uno degli allievi

Amici 20 regala tante emozioni. Nel programma non ci si focalizza solo sulle arti ma anche sull’aspetto umano dei partecipanti.

Sono passati molti anni da quando Maria De Filippi ha dato inizio a questa grande avventura. La prima edizione di Amici è uscita nel 2000 e da quel momento è entrata nel cuore degli italiani.

Un programma toccante ed emozionante che sa mettere in luce anche l’aspetto umano degli allievi e degli insegnanti. Essendo molto apprezzato per il programma sono previsti dei cambiamenti, scopriamo di cosa si tratta.

Amici 20: ecco che cosa si vedrà nei contenuti speciali

La risonanza e la fama del programma hanno fatto sì che lo show fosse trasmesso da diversi palinsesti. Nonostante il programma fosse rimasto del gruppo Mediaset, il daytime negli ultimi anni era trasmesso su Real Time. Da quest’anno invece è tornato tutto in casa Mediaset, ma con una novità.

Canale 5 e Italia 1 non saranno più gli unici ad avere l’esclusiva su alcuni contenuti. Amazon Prime Video si unisce ai due canali Mediaset. La piattaforma si è aggiudicata alcuni contenuti speciali e il tutto prenderà il nome di Amici Special.

I fan possono già trovare la prima puntata nella quale ci saranno momenti molto toccanti. Maria aveva assegnato a tutti un diario nel quale potevano confidarsi o comunque scrivere ciò che non hanno avevano ancora detto a nessuno.

Gli allievi che si metteranno maggiormente in risalto saranno Giulia Stabile e Leonardo Lamacchia. Quest’ultimo parlerà a cuore aperto della sua omosessualità, delle difficoltà vissute e di come ha affrontato l’argomento con i genitori. La Stabile invece parlerà di ciò che prova per Sangiovanni e della sua grande amicizia con Samuele Barbetta. I due ragazzi sono molto importanti nel suo percorso per superare i complessi fisici. E’ senza dubbio una puntata emozionante e da guardare con accanto dei fazzoletti.