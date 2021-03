Amatrice: non aveva più la casa, vince 500 mila euro al Gratta e Vinci

By

Amatrice, vince 500 mila euro al Gratta e Vinci: la sua casa era stata distrutta dal terribile terremoto del centro Italia

La fortuna sarebbe cieca ma in questo caso è andata a pescare perbene la persona da baciare. Ad Amatrice, infatti, uno dei comuni colpiti dal terribile terremoto di agosto 2016, una persona che aveva perso la casa, a causa dell’evento tellurico, ha vinto 500mila euro al Gratta e Vinci. E’ accaduto ad un cliente della tabaccheria del signor S. Rubei. Il gioco che lo ha portato alla vincita fortunata è la serie “Battaglia navale” che costa 5 euro: “Ha grattato il biglietto e dopo aver capito di aver vinto, ha chiesto un controllo alla macchina – ha raccontato il titolare della tabaccheria a Rieti Life – il terminale ha confermato la vincita, non prenotabile in tabaccheria”.

Amatrice, quando la terra tremò oltre le 3 di notte

Un evento che ha baciato una delle tante persone che hanno avuto difficoltà dopo il sisma del 2016 che ha ucciso 299 persone: “Una bravissima persona del posto, e che sì, ha avuto come tutti qui, problemi a causa del sisma”. Il 24 agosto del 2016 il terremoto distrusse ben quattro centri abitati che si trovavano in prossimità dell’epicentro: i quattro luoghi più colpiti furono, oltre ad Accumoli, Amatrice, sempre nel Lazio, Arquata del Tronto e la sua frazione di Pescara del Tronto, nelle Marche. Erano le 3:36 di notte del 24 agosto 2016 e la terra tremò con una scossa di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nel territorio del Comune di Accumoli, in provincia di Rieti, a circa 8 chilometri di profondità.

Oltre ai quattro Comuni distrutti, il sisma colpì con dei danni diversi Comuni delle province di Rieti, L’Aquila, Ascoli Piceno e Perugia. I morti diretti furono 299 ma dopo qualche mese morirono altre quattro persone rimaste ferite durante il sisma portando il bilancio definitivo a 303. Furono poi 388 i feriti e 41 mila gli sfollati.

