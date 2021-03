Alessia Marcuzzi o Federica Pellegrini? Sono identiche, social impazziti

Alessia Marcuzzi e Federica Pellegrini , forti e carismatiche e piene di talento. Ma avete notato anche una certa somiglianza tra le due?

Tra le figure femminili più amate e influenti degli ultimi anni Alessia Marcuzzi e Federica Pellegrini hanno in comune più di quanto si possa pensare. Forza, determinazione, grande ascendente sul pubblico, presenza scenica e gli inconfondibili capelli biondi. Ma in particolare la campionessa di nuoto sarà ospite speciale della serata finale del 71° Festival di Sanremo, in onda sabato 6 marzo in prima serata su Rai1 e condotta da Amadeus. La Pellegrini è tra i tanti ospiti sportivi che hanno caratterizzato questa edizione dell’appuntamento con la musica più atteso dell’anno. Ma qualcuno ha notato l’incredibile somiglianza con Alessia Marcuzzi?

Federica Pellegrini, identica ad Alessia Marcuzzi

Salire sul palco dell’Ariston è sempre una grande emozione, soprattutto per chi non è abituati a stare troppo sotto i riflettori, come Federica Pellegrini, campionessa di nuoto che sarà domani ospite speciale del 71° Festival di Sanremo. Oggi, per prepararsi al grande evento, la Pellegrini vuole giustamente essere al top e per l’occasione ha chiesto consigli ai suoi followers in un simpatico post su instagram. Ma molti hanno notato un particolare inaspettato.

Diversi utenti hanno notato la somiglianza incredibile con Alessia Marcuzzi, soprattutto nella foto pubblicata oggi dalla campionessa. “Facce riposate e dove trovarle (non qui ovviamente).”- scrive ironicamente la Pellegrini: -“Aiutoooooooo…..oggi è stata dura ragazzi…si accettano consigli/rimedi della nonna/pozioni magiche per essere un fiore domani sera. Abbiamo 30 ore ce la possiamo fare.”

La somiglianza è impressionante! Non solo i capelli biondi, caratteristica fondamentale di entrambe, ma anche la forma del viso e gli occhi azzurri tradiscono una somiglianza importante tra le due donne. E gli utenti non hanno potuto fare a meno di notarlo. Chissà che non ci esca anche qualche teoria del complotto che vede Alessia Marcuzzi e la Pellegrini come la stessa persona!