Scopriamo qualcosa in più sul Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo Alessandro Il Grande, salito sul palco di Sanremo.

Il Festival di Sanremo ha dato questa sera i primi verdetti: è finita la competizione delle Nuove Proposte con la vittoria di Gaudiano. Oggi sono stati dati i premi della Critica e della Sala Stampa per la categoria dei più giovani: il primo è stato dato a Wrongonyou e il secondo Davide Shorty. Durante la premiazione del vincitore delle nuove proposte sono saliti sul palco il Governatore della Liguria Giovanni Toti ed il Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo Alessandro Il Grande.

Il Governatore ha fatto i complimenti ad Amadeus e Fiorello per essere riusciti ad intrattenere con leggerezza il pubblico a casa ed ha ricordato che in questo momento ci potrebbe essere qualcuno ancora di turno in ospedale che li segue e riesce a trarre sollievo dallo spettacolo per un istante. Il Presidente Alessandro Il Grande ha invece portato e consegnato il premio al giovane Gaudiano. Di certo il nome dal respiro storico ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori che non abitano nel Comune di Sanremo e non lo conoscevano. Ripercorriamo dunque la carriera del politico per conoscerlo meglio un po’ tutti.

Alessandro Il Grande, chi è il Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo

Alessandro Il Grande è un albergatore di 47 anni che ha cominciato a fare politica sin da ragazzo, cominciando dalle circoscrizioni comunali, dunque dalla base della politica. Proprio questo impegno con le circoscrizioni gli ha insegnato che la politica è prima di tutto ascolto e conoscenza delle problematiche delle persone, perché la rappresentanza politica serve proprio a risolvere i problemi dei cittadini, gestendo al meglio la città senza dimenticare che questa è popolata dai suo cittadini.

Il percorso politico lo ha visto diventare vicepresidente del Rt, assessore comunale e poi Presidente del Consiglio Comunale. Ruolo che ha assunto la prima volta nel 2014, quando è stato eletto con 696 preferenze, una maggioranza schiacciante che è diventata ancora più schiacciante nel 2019, quando è stato rieletto con 868 voti. Una rielezione che conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni, fatto di grande gestione, ma anche di ascolto e risoluzione dei problemi dei cittadini. Per quanto riguarda la vita privata, Alessandro Il Grande (di nome e di fatto), è sposato con Katia ed è papà di Federica.