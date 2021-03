Alessandra Amoroso, chi è la sorella Francesca: età, foto, lavoro, social

“Big Family”: così Alessandra Amoroso descrive la sua famiglia. La cantante sembra particolarmente legata alla sorella maggiore Francesca.

Da qualche giorno sui social si è iniziato a parlare di Francesca, sorella della famosa cantante lanciata da “Amici” Alessandra Amoroso. A scatenare l’interesse degli utenti online è stato un post pubblicato sul suo profilo Instagram proprio dalla cantante: nel video si vede Alessandra abbracciare teneramente una bambina. Quella tra le sue braccia è proprio Andrea, figlia della sorella Francesca.

Un legame insostituibile

Al contrario della sorella Alessandra, Francesca Amoroso vive la sua vita lontano dai riflettori. E’ molto raro trovare foto della donna, a meno che non sia proprio la sorella a condividerle con i suoi 3,4 milioni di seguaci online. Nonostante l’assenza di informazioni sul web, comunque, tutti sanno del legame che unisce le due sorelle.

A quanto pare Alessandra Amoroso ha deciso di mostrare il suo affetto per la sorella proprio il giorno del suo matrimonio. Mentre Francesca camminava in abito bianco verso il suo futuro marito, infatti, la cantante ha iniziato a cantare l’Ave Maria. Il momento è stato reso ancora più toccante dalle lacrime delle due sorelle: Francesca piangeva per l’emozione di sentire la voce della sorella accompagnarla all’altare, Alessandra perchè incantata dalla bellezza della sorella nel suo abito da sposa.

“Come tutte le donne del mondo, vorrei sposarmi e mettere su famiglia. Vorrei un figlio e spero che arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Sono nata in una famiglia radicata con principi e valori annessi, la classica del sud” ha dichiarato in un’intervista Alessandra Amoroso. In effetti, la cantante compare in moltissime foto accanto ad Andrea, la figlia di Francesca. Della sorella della cantante, di per sé, non si sa quasi nulla: i fan sul web però stanno imparando ad adorare la sua bambina.