41enne trovata morta in casa: il terribile sospetto

Una donna inglese di 41 anni è stata trovata morta in casa: un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di omicidio.

Kelly Webber, 41 anni, è stata trovata morta in una casa e la polizia ha già arrestato un uomo e una donna con l’accusa di omicidio. Il corpo della vittima è stato scoperto dopo che i servizi di emergenza sono stati chiamati nella proprietà di Burton-upon-Trent, nello Staffordshire, Inghilterra, lo scorso martedì pomeriggio. Al momento l’ipotesi più accreditata è che la poveretta sia stata uccisa a seguito di un diverbio, in una sorta di regolamento di conti, ma non si esclude la pista dell’aggressione sessuale né quello di una tentata rapina sfociata in tragedia.

Com’è morta Kelly Webber?

Un uomo di 39 anni e una donna di 44 anni, entrambi di Burton, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio ma poi rilasciati su cauzione mentre le indagini vanno avanti. La Polizia dello Staffordshire ha rilasciato oggi una fotografia di Kelly mentre diversi agenti appositamente formati hanno prestato assistenza alla sua famiglia sotto choc e devastata dal dolore. L’autopsia di giovedì è stata inconcludente e verranno effettuati ulteriori test per determinare come è morta Kelly.

Gli investigatori stanno cercando di capire le circostanze della morte della donna. Un portavoce della Polizia locale ha dichiarato: “È in corso un’indagine per far luce sulla dinamica esatta dell’accaduto. La famiglia della vittima ha chiesto che sia rispettata la sua privacy e non desidera rilasciare ulteriori commenti. I risultati dell’autopsia di ieri sono stati inconcludenti e saranno effettuati ulteriori esami. Chiediamo gentilmente che non si speculi sull’identità delle persone coinvolte o sulle circostanze mentre continuiamo a indagare. Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili”.

