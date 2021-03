Zaniolo spunta nel video di Chiara Nasti: ormai è scoppiato l’amore

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti ormai fanno coppia fissa: nel video dell’influencer appare anche il giocatore della Roma pronto al rientro

Tra calcio e casa: Nicolò Zaniolo ha trovato finalmente il suo amore, ossia l’influencer napoletana Chiara Nasti. La bella partenopea si è trasferita proprio a Roma dalla sua dolce metà, come testimoniano anche i video e le foto in cui appare lo stesso giocatore giallorosso. Quest’ultimo non vede l’ora di tornare in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale: a Trigoria già ha iniziato a correre e a lavorare col pallone. Tra un mesetto potrà essere a disposizione di Fonseca, che dovrà farlo ruotare velocemente anche in vista degli Europei in programma a giugno. Il Ct Roberto Mancini lo monitorerà attentamente nelle prossime settimane per prendere poi una decisione finale.

Zaniolo Chiara Nasti, l’amore ai tempi di Instagram

Filmati e foto a pranzo, l’amore è ormai scoppiato tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, che sembra molto più tranquillo rispetto agli ultimi mesi. I due giovani innamorati sembrano molto uniti con l’influencer napoletana che si è trasferito ormai a casa del talentuoso giocatore italiano, classe 1999, che ha entusiasmato tutti nei primi mesi nella Capitale. I tifosi giallorossi non vedono l’ora di rivederlo in campo, ma al momento si accontenta con la sua nuova fiamma. Infine, nei giorni scorsi i due si sono fatti tatuare anche un cuore uguale sulla loro pelle come prova del loro amore.