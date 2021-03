Vittoria Ceretti, chi è la mamma Francesca Lazzari: è identica a lei

Da qualcuno la sua bellezza Vittoria Ceretti doveva averla presa: sua mamma si chiama Francesca Lazzari e potrebbe essere una modella.

Vittoria Ceretti non solo è di una bellezza disarmante: è anche una delle modelle più richieste al momento. La giovane sarà co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo: la puntata non è ancora andata in onda, ma la giovane modella ha già conquistato il cuore del pubblico. Certo, vedendola sfilare accanto alla madre (che l’ha accompagnata sulla passerella di Dolce&Gabbana), è facile capire da dove sia venuto fuori tanto fascino. Stesso volto ovale e delicato, stessi occhi chiari, stessi lunghi capelli castani.

La sua fan numero uno

Come tutte le modelle, prima di diventare famosa Vittoria Ceretti era una ragazza come molte altre: nata a Brescia e cresciuta a Gardone Val Trompia con la famiglia (ha anche un fratello minore, Guglielmo). La giovane ha sempre avuto un legame molto forte con la madre Francesca: le due sono così unite da aver sfilato insieme sulla passerella di Dolce&Gabbana nel 2017, mano nella mano.

Difficile immaginare che Francesca Lazzari non condivida con la figlia oltre alla bellezza anche il lavoro, eppure è proprio così. La madre di Vittoria non ha mai partecipato a sfilate o set fotografici (almeno, non senza la figlia). E’ stata lei, però, che quando Vittoria aveva 14 anni l’ha portata ad un casting, incoraggiandola ad intraprendere la carriera come modella.

In un’intervista, Francesca ha confessato di essere molto contenta che la figlia abbia avuto la possibilità di salire sul palco di Sanremo come co-conduttrice: “Sono molto felice” ha dichiarato la mamma orgogliosamente, “vedere Vittoria su quella scalinata sarà un’emozione fortissima”.