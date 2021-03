Vittoria Ceretti non riesce a nascondere l’emozione sul palco di Sanremo 2021, ecco cosa è successo alla ragazza in diretta.

E’ iniziata da poco la terza serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. A causa dell’emergenza sanitaria in corso quest’anno il teatro Ariston è vuoto, senza pubblico, ma non per questo il talent show più amato d’Italia ha perso la solita emozione che lo circonda. Ogni sera al fianco di Amadeus, direttore artistico, e Fiorello, suo fedele compagno, c’è una donna diversa: la protagonista di questa serata è una ragazza fuori dal comune, che sul palco del teatro Ariston ha dimostrato di avere un cuore dolce e sensibile.

Vittoria Ceretti, l’emozione sul palco di Sanremo: ecco cosa è successo in diretta

Oggi ad accompagnare Fiorello e Amadeus c’è Vittoria Ceretti, meravigliosa top model bresciana. Per la ragazza dev’essere particolarmente emozionante trovarsi sul palco del teatro Ariston, talmente tanto che non è riuscita a nasconderlo al pubblico a casa: durante la prima presentazione degli artisti in gara a Vittoria tremava la voce in modo particolarmente evidente.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Potrebbe interessarti leggere anche –> Gaffe di Amadeus coi Negramaro, l’ha detto davvero

La delicatezza e genuinità della modella ho commosso anche il pubblico, che non si è scandalizzato ma ha apprezzato un comportamento così naturale e sincero. La serata continua ad andare avanti senza intoppi, e speriamo che dietro le quinte Vittoria Ceretti si stia godendo questa incredibile opportunità!