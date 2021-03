Vittoria Ceretti è la top conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Il 22 febbraio 2021 la supermodella Vittoria Ceretti è stata annunciata ufficialmente come co-conduttrice della terza serata della 71° edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Fiorello. In attesa di vederla stasera sul palco dell’Ariston, conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti è nata a Brescia il 7 giugno 1998, è cresciuta con i genitori e il fratello Guglielmo nella frazione di Inzino, a Gardone Val Trompia, e ha iniziato la sua carriera partecipando al concorso Elite Model look nel 2012. Il suo esordio sulle passerelle è con Dolce&Gabbana (Collezione Primavera/Estate 2014). Ha all’attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand: Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy.

Leggi anche –> Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e ospiti, oggi 4 Marzo

All’apice della sua carriera, nel 2018, Vittoria Ceretti ha ottenuto la copertina di Vogue Inghilterra (maggio) sotto la nuova direzione di Edward Enninful. Tra le ultime campagne ricordiamo: Tiffany & Co. “All You Need is Love Fragrance 2018” (fotografo: Steven Meisel), Proenza Schouler “Arizona Fragrance” (fotografo: Tylor Lebon), Fendi SS2018 (fotografo: Karl Lagerfeld), Zara SS2018 (fotografo: Steven Meisel), Versace FW2018, Moschino FW2018, Chanel Beauty SS2018, Chanel make up SS2018, Alberta Ferretti (fotografo: Mario Sorrenti), Alexander McQueen FW2018 e Bottega Veneta SS2018 (fotografo: Maxime Poiblanc).

Leggi anche –> Sanremo 2021 ospiti, altri due volti noti dello sport al Festival FOTO

Per il resto, Vittoria Ceretti fin da piccola non ha mai avuto un buon rapporto con la scuola, tanto che in un’intervista per Vogue aveva dichiarato di odiarla e che aveva avuto un sacco di problemi. Proprio per questo a soli 14 anni ha iniziato la carriera di modella. Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato ha avuto una relazione con Tony Effe, ma all’inizio del 2020 ha conosciuto il Dj e produttore Matteo Milleri, e nel giro di pochi mesi i due sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato in una piccola chiesa di Ibiza il 1° giugno 2020.