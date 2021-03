Vittoria Ceretti, chi è il marito Matteo Milleri: famoso deejay, la sua storia. Scopriamo di più sulla vita e la carriera professionale dell’uomo che ha sposato la top model italiana.





Deejay e produttore musicale, le origini di Matteo Milleri sono americane. Il marito della splendida Ceretti, che vedremo a breve sul palco dell’Ariston, durante la terza puntata del Festival di Sanremo 2021, ha dedicato tutta la sua vita alla musica.

Vittoria Ceretti, chi è il marito Matteo Milleri: scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale

Gli spettatori di Rai 1 potranno a breve contemplare la bellezza della splendida top model direttamente dal palco di Sanremo 2021. La Ceretti sarà infatti ospite di Amadeus, durante la terza serata della kermesse canora. Chi è l’uomo che la modella ha sposato e che dividerà con lei il resto della sua vita?

Matteo Milleri ha origini americane. Il deejay è infatti nato a New York ma si è ben presto trasferito, dapprima in Italia, per poi comprendere che il Paese nel quale voleva vivere era la Germania. Milleri si è infatti, dopo l’adolescenza, trasferito a Berlino e lì ha avviato la sua carriera nel mondo della musica. Proprio lì ha infatti fondato il suo duo musicale. Matteo e Carmine Conte, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Karm, sono diventati i Tale of Us nel 2009, e il duo di deejay di musica elettronica ha da subito ricevuto un grandissimo successo in tutto il mondo.

Matteo è inoltre un produttore musicale e un talent scout.

Matteo e Vittoria si sono incontrati grazie alla conoscenza di alcuni amici in comune e hanno deciso di coronare il loro amore sposandosi. Il loro matrimonio è stato celebrato a giugno dello scorso anno ad Ibiza. La coppia è ad ogni modo molto riservata e non ama vivere la propria vita privata alla luce dei riflettori.

