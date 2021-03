Uomini e Donne, scoppia l’amore tra due ex protagonisti: di chi si tratta

Due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono conosciuti meglio fuori dal programma ed ora si godono l’inizio della loro relazione.

Il dating show ideato da Maria De Filippi, Uomini e Donne, funziona anche indirettamente. Questo è ciò che è emerso dalla rivelazione di due ex protagonisti che si sono conosciuti meglio fuori dallo studio ed hanno intrapreso una relazione distante dalle telecamere del programma Mediaset. Si tratta di un evento non frequentissimo, dunque degno di un pizzico di attenzione.

La protagonista femminile di questo gossip è l’ex dama del trono over Nicole Vinti. La donna si era fatta notare nello studio di Uomini e Donne per il suo fascino, ma anche per aver intrapreso un triangolo amoroso carico di tensioni con Armando Incarnato e Carlo. Ben presto, la situazione è scoppiata: il cavaliere napoletano non ha gradito l’atteggiamento di Nicole e l’ha accusata di essere ambigua, poco sincera.

Uomini e Donne: scoppia l’amore tra Nicole e Carlo

Una volta che Armando si è tirato fuori dal triangolo, si pensava che la frequentazione tra Nicole e Carlo potesse procedere a gonfie vele, ma così non è stato. Prima l’astio del cavaliere napoletano ha minato la serenità della coppia è alimentato le critiche e i dubbi nei confronti della dama, quindi la voce che questa avesse una frequentazione fuori dal programma ha definitivamente minato il suo percorso a Uomini e Donne.

Così Nicole ha deciso di lasciare il programma e poco dopo ha preso la stessa decisione anche Carlo. Di recente la donna ha confessato in una diretta Instagram con Fralof di essere interessata seriamente ad un uomo. Poco dopo l’uomo in questione si è mostrato nella diretta ed abbiamo scoperto che si trattava proprio di Carlo. I due si sono mostrati felici ed in piena sintonia, adesso che tra loro non c’è più la pressione delle telecamere ed il giudizio ingombrante di opinionisti ed ex corteggiatori.