Tina Cipollari sta male, cosa è successo all’opinionista di Uomini e Donne

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari non si è vista nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi.

Chissà cosa sarà successo all’opinionista Tina Cipollari (1965). La celebrità non si è vista nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il programma su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La sua assenza è davvero strana perché, da anni, la Cipollari non perde un episodio. I fan preoccupati, comunque, non devono aspettare troppo prima di scoprire le motivazioni dietro l’assenza della loro beniamina. Infatti, Maria De Filippi svela subito l’arcano e afferma che Tina Cipollari non sta bene. Dopo aver rilasciato questa notizia bomba, la conduttrice di Uomini e Donne passa la patata bollente all’ex ballerino e opinionista all’interno dello show, Gianni Sperti (1973).

Cosa è successo a Tina Cipollari?

L’ex ballerino, che aveva collaborato con la De Filippi anche per il programma Amici, si vede costretto a dover rivelare che Tina Cipollari ha avuto un’indigestione. Questo è il motivo per cui l’amata opinionista di Uomini e Donne era assente nella puntata di oggi. Sperti, a quel punto, ha continuato cercando di buttare sul ridere quanto successo alla Cipollari e ha affermato: “Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato“. Maria però lo ferma e riprende la parola per mettere altra benzina sul fuoco. Infatti, la conduttrice conferma che questa assenza sicuramente avrebbe rallegrato Gemma Galgani, la dama protagonista di Uomini e Donne Over “arci-nemica” di Tina Cipollari. L’assenza dell’opinionista si è fatta veramente sentire e le lamentele dei telespettatori non si sono fatte attendere. Twitter è esploso con messaggi d’amore per la Cipollari, con i fan che dicono di sentire già la mancanza della sua presenza e delle sue opinioni. Sicuramente, quest’oggi il momento in cui Gemma era al centro dell’attenzione non sarebbe stato di certo placido se ci fosse stata Tina Cipollari. Probabilmente l’opinionista, che dice sempre ciò che pensa, avrebbe trovato un modo per mettere un po’ di pepe sulla questione.

