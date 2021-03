Un piccolo test per tenere allenata la mente: sapete individuare quale delle due donne è la madre del bambino che gioca?

Il test che vi proponiamo oggi non è finalizzato ad un‘analisi psicologica chi vi si sottopone. Si tratta infatti di un quesito di logica con una risposta esatta da scoprire. Solo una delle due donne che vedete nell’immagine è la possibile madre del bambino che gioca ai loro piedi e vi si richiede di capire quale sia.

Si tratta di un gioco per tenere allenata la mente e la capacità di osservazione, nel disegno infatti ci sono dei segnali che indicano la risposta esatta, ma questi non sono evidenti a tutti poiché non si tratta di dettagli riguardanti l’aspetto o il vestiario delle due donne, e dunque non sono elementi che balzano all’occhio. Il disegno, inoltre, è stato fatto in bianco e nero proprio per evitare che i colori dei personaggi potessero trarre in inganno.

Test, quale delle due donne è la madre del bambino che gioca?

Secondo quanto rivelato da Aweita, sito ispanico nel quale è stato proposto per la prima volta il test, il 70% delle persone sceglie la donna a destra, mentre il 30% quella a sinistra. Siete d’accordo con la maggior parte delle persone o pensate che la madre invece sia quella a sinistra?

La risposta corretta è: la donna a sinistra. Per indovinare, bisognava prestare attenzione soprattutto al bambino. Come potete vedere il piccolo gioca rivolto verso la donna a sinistra ed è tipico per i bambini di quell’età giocare mettendosi di fronte alla madre, al padre o ad una persona che conoscono bene. Questo perché generalmente il piccolo è in cerca dell’attenzione dei genitori ed è disinteressato all’attenzione che gli possono dare gli estranei. Inoltre è da notare come la donna sulla sinistra pone i piedi all’indietro, un atteggiamento protettivo nei confronti del figlio, poiché sa che diversamente potrebbe inciampare e cadere.

Ma allora per quale motivo la maggior parte delle persone ha scelto l’altra donna? Molto probabilmente sono stati tratti in inganno dalla pettinatura e dall’abbigliamento di questa. La figura materna, infatti, è spesso idealizzata come una donna più anziana e con un comportamento ed un look maggiormente serioso.