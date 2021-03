Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e ospiti, oggi 4 Marzo

Il 71° Festival della canzone italiana prosegue oggi, 4 Marzo, su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla seconda terza di Sanremo 2021

Nonostante ci sia stato qualche imprevisto tipico della diretta e il rispetto delle norme emanate per contenere i contagi da Covid abbia portato la kermesse canora a essere molto diversa dalle precedenti edizioni, il Festival di Sanremo ha attratto milioni di telespettatori anche quest’anno. Un’edizione ricca di artisti, emergenti e non, e di ospiti speciali che stasera procederà con la terza serata a partire dalle ore 20.30 su Rai 1.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e qualche dettaglio in più su cosa accadrà questa sera al Festival della canzone italiana.

Leggi anche —> Sanremo 2021 ascolti, grossa sorpresa nel confronto con un anno fa

Festival di Sanremo 2021

La 71esima edizione della gara canora italiana, come da annuncio ufficiale, si svolge senza pubblico in sala (e difficile non accorgersi della sua mancanza). Tuttavia, the show must go on e, pur mantenendosi rispettosa delle norme emanate dal Governo, la prima rete è riuscita a portare la competizione sul piccolo schermo anche quest’anno. Oggi, mercoledì 4 Marzo, nella Città dei fiori accanto al conduttore ci sarà Vittoria Ceretti, top mo del italiana. La terza serata del Festival sarà un omaggio dei Big alla canzone d’autore italiana. I 26 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston interpretando il brano scelto e accompagnandosi a un ospite. A giudicare le esibizioni sarà l’Orchestra, le cui votazioni avranno un certo peso anche sulla classifica finale.

Tornano Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro e anche Emma Marrone, Sinisa Mihajolovic, Valeria Fabrizi e i Negramaro hanno confermato la loro presenza al Festival.

I duetti della terza serata:

Aiello con Vegas Jones – Gianna di Rino Gaetano;

con Vegas Jones – Gianna di Rino Gaetano; Annalisa – La musica è finita di Ornella Vanoni:

– La musica è finita di Ornella Vanoni: Arisa con Michele Bravi – Quando di Pino Daniele;

con Michele Bravi – Quando di Pino Daniele; Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari – Un’avventura di Lucio Battisti;

con i Pinguini Tattici Nucleari – Un’avventura di Lucio Battisti; Colapesce e Dimartino – Povera patria di Franco Battiato;

– Povera patria di Franco Battiato; Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass – Il mio canto libero di Lucio Battisti;

con Alberto Radius e Mamakass – Il mio canto libero di Lucio Battisti; Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra – Caruso di Lucio Dalla;

con Napoli Mandolin Orchestra – Caruso di Lucio Dalla; Extraliscio feat. Davide Toffolo con Peter Pichler – Rosamunda di Gabriella Ferri (medley);

con Peter Pichler – Rosamunda di Gabriella Ferri (medley); Fasma con Nesli – La fine di Nesli;

con Nesli – La fine di Nesli; Francesco Renga con Casadilego – Una ragione di più di Ornella Vanoni;

con Casadilego – Una ragione di più di Ornella Vanoni; Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci – Penso positivo di Jovanotti;

con Valerio Lundini e Roy Paci – Penso positivo di Jovanotti; Gaia con Lous And The Yakuza – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco;

con Lous And The Yakuza – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco; Ghemon con i Neri Per Caso – Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole (medley);

con i Neri Per Caso – Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole (medley); Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior – Gli anni degli 883;

con i cantanti di The Voice Senior – Gli anni degli 883; Irama – Cyrano di Francesco Guccini);

– Cyrano di Francesco Guccini); La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore – Splendido splendente di Donatella Rettore;

con Donatella Rettore – Splendido splendente di Donatella Rettore; Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo – Non è per sempre degli Afterhours;

con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo – Non è per sempre degli Afterhours; Madame – Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano;

– Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano; Malika – Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli;

– Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli; Maneskin con Manuel Agnelli – Amandoti di Giovanni Lindo Ferretti;

con Manuel Agnelli – Amandoti di Giovanni Lindo Ferretti; Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band – Del mondo di Giovanni Lindo Ferretti;

con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band – Del mondo di Giovanni Lindo Ferretti; Francesca Michielin e Fedez – Del verde di Calcutta e Le Cose Che Abbiamo In Comune di Daniele Silvestri;

– Del verde di Calcutta e Le Cose Che Abbiamo In Comune di Daniele Silvestri; Noemi con Neffa – Prima di andare via di Neffa;

con Neffa – Prima di andare via di Neffa; Orietta Berti con Le Deva – Io che amo solo te di Sergio Endrigo;

con Le Deva – Io che amo solo te di Sergio Endrigo; Random con i The Kolors – Ragazzo fortunato di Jovanotti;

con i The Kolors – Ragazzo fortunato di Jovanotti; Willie Peyote con Samuele Bersani – Giudizi universali di Samuele Bersani.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI