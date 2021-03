Sinisa Mihajlovic, come sta dopo la leucemia: le sue condizioni oggi

Il celebre allenatore Sinisa Mihajlovic sembrerebbe essersi ripreso in seguito al trapianto di midollo osseo. Scopriamo come sta oggi.

Il celebre allenatore Siniša Mihajlović farà la sua apparizione sul palco del Teatro Ariston in onore del Festival di Sanremo 2021. L’uomo, in passato calciatore ed oggi allenatore, è apprezzato ed amato in tutta Italia e i telespettatori non vedono l’ora di vederlo attraverso lo schermo delle televisioni. In seguito alla grave malattia, Sinisa sembrerebbe essersi ripreso. Scopriamo dunque come sta e quali sono le sue condizioni di salute oggi.

Mihajlovic è nato in Croazia, più precisamente nella città di Vukovar, il 20 Febbraio del 1969. Quest’anno ha dunque compiuto 52 anni. La vita dell’uomo ha sempre ruotato intorno al calcio e al pallone e ancora oggi è molto apprezzato a livello internazionale. Il 13 Luglio del 2019, l’allenatore ha annunciato pubblicamente, tramite una conferenza stampa, di essere affetto da una grave e rarissima malattia. Leggiamo insieme come l’ha affrontata e se è riuscito a sconfiggerla.

Il celebre allenatore è stato colpito dalla leucemia mieloide acuta, una rara e gravissima malattia. Per l’uomo è stato un colpo durissimo, ma nonostante questo ha affrontato a testa alta e con coraggio quello che sembrava un ostacolo insormontabile. I medici gli consigliarono di sottoporsi immediatamente a cure e terapie per combattere il tumore delle cellule del sangue. Dopo aver affrontato, nel 2019, un delicato trapianto di midollo osseo ed un ciclo di cure, Mihajlovich oggi sta bene ed ha confermato più volte i suoi miglioramenti e passi avanti. La sua esperienza è stata raccontata dell’uomo nel libro La partita della vita. Durante un’intervista a Porta a Porta ha raccontato: “La malattia mi ha migliorato molto. Prima ero un uomo troppo duro, un divisivo. Ma dopo la scoperta del cancro ho unito tutte le persone a me più care perché lottassero per me”.

Sinisa Mihajlovic: l’allenatore ha contratto il Coronavirus

L’allenatore Sinisa Mihajlovic sarà stasera ospite al Festival di Sanremo 2021. L’uomo ha affrontato e combattuto una malattia molto rara, la leucemia mieloide acuta. Oggi sta bene e potrà fortunatamente raccontare al pubblico la sua difficile e drammatica esperienza. Quest’estate, più precisamente ad Agosto, ha addirittura contratto il Covid durante una vacanza in Sardegna. L’uomo è però riuscito a sconfiggere anche il virus, più agguerrito che mai. I telespettatori non vedono dunque l’ora di ascoltare tutto ciò che avrà da dire al seguitissimo Festival.