Sanremo, Amadeus durissimo in conferenza stampa: “Siamo in guerra”

Sanremo 2021 è certamente particolare e anomalo. Il padrone di casa Amadeus si è presentato oggi in conferenza stampa affilando le unghie.

Amadeus sta guidando questa strana edizione del Festival di Sanremo 2021 con orgoglio e talento, nonostante le difficoltà dell’assenza di pubblico, degli intoppi e della situazione pandemica in Italia. Non è certo un anno facile, nemmeno per il Festival della canzone più atteso e importante dell’anno. Il conduttore ha ricevuto i complimenti del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, per il lavoro svolto in queste due prime serate di Festival e si è presentato alla conferenza stampa di oggi 4 marzo con un fare davvero agguerrito. Ecco che cosa ha detto.

Amadeus agguerrito in conferenza stampa

Commozione e determinazione per il conduttore del 71° Festival di Sanremo, Amadeus, chiamato in conferenza stampa a commentare l’andamento della kermesse in questi due primi appuntamenti. “Stiamo facendo tutti noi qui presenti a Sanremo qualcosa di straordinario.” – ha detto Ama – “Quando banalmente dicevo che senza pubblico il Festival non sarebbe stato più un evento ma uno spettacolo televisivo, non era un capriccio ma una constatazione. Questo Festival è un’altra cosa. Cerchiamo di fare il miglior programma possibile che però resta svuotato dalle cose che ne fanno un evento.”

Ama ha poi proseguito, commentando anche il calo di share subìto dal Festival quest’anno rispetto al record dell’anno scorso: “Questa situazione è anomala, è come se stessimo vivendo una guerra. Se una persona è arrabbiata e ha problemi economici e di lavoro non va alla festa a ballare e divertirsi. Per quanto riguarda me posso dire che il 42% di share di quest’anno vale molto di più del 52% dell’anno scorso.”

“Ringrazio tutti coloro che sono riusciti a venire a Sanremo da me invitati.” – ha poi dichiarato Amadeus – “Ho rispetto dei no di Celentano, Benigni e Jovanotti. Ricordiamo che ci sono persone che hanno paura di uscire di casa. E poi non tutti gli artisti amano esibirsi in show senza la degna cornice.”