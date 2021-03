Sanremo 2021, Gaia Gozzi sul palco col fidanzato produttore e autore

Sorpresa a Sanremo 2021, Gaia Gozzi sul palco col fidanzato autore: infatti, è lui a dirigere l’orchestra che la accompagna.

Al Festival di Sanremo può succedere di tutto, anche che ad accompagnarti sul palco ci sia il tuo fidanzato. Succede a Gaia Gozzi: ieri è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston e a dirigere l’orchestra c’era proprio il suo fidanzato, oltre che arrangiatore del brano che porta in gara, ovvero Daniele Dezi.

Musica e testo del brano “Cuore Amaro” con cui la giovane artista è in gara sono infatti firmati da lei insieme a Daniele Dezi, noto come Orang3, ma anche da Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato. Quest’ultimo, nome d’arte Machweo e Simon Says (Simone Privitera) sono invece i produttori del brano.

Daniele Dezi non è assolutamente un ‘novizio’ nel panorama musicale italiano attuale: è un musicista che ha collaborato con alcuni degli artisti più in voga del momento. Produttore e polistrumentista, insieme a Frenetik, ovvero Daniele Mungari, ha prodotto in questi ultimi mesi i migliori artisti del nuovo circuito musicale italiano. Da Coez a Salmo, fino a Clementino, sono tanti coloro che hanno avuto a che fare con Frenetik e Orang3. Da qualche mese, fa coppia con Gaia Gozzi non solo sul palco.

Già durante una puntata di Amici Speciali, la giovane cantante aveva spiegato di essere sentimentalmente impegnata. Si erano sprecate dunque le supposizioni, sebbene in molti sin da subito abbiano pensato proprio a Orang3. La coppia solo successivamente è uscita allo scoperto e ora per loro questo primo Festival di Sanremo da vivere insieme. Il debutto è andato bene: ieri infatti l’esibizione di Gaia Gozzi sul palco dell’Ariston è stata senza dubbio tra le più apprezzate. Oggi per lei l’omaggio a Luigi Tenco in “Mi sono innamorata di te”, insieme a Lous and the Yakuza.