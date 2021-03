Sanremo 2021 ascolti, i numeri della seconda serata: c’è un calo netto

Festival di Sanremo 2021 ascolti, Amadeus e Fiorello fanno di tutto ma lo share è peggiore rispetto alla edizione di un anno fa.

Sanremo 2021 ascolti, anche la seconda serata conferma il trend negativo dell’apertura, che aveva fatto segnare un calo rispetto al Festival dell’anno scorso. Gli stessi risultati si sono ora ripresentati pure in occasione del mercoledì, serata in cui l’intera lista dei concorrenti in gara si è esibita.

L’edizione numero 71 della rassegna canora più importante d’Italia riporta, in base ai dati Auditel raccolti, una media del 36,5% di share per quanto riguarda la fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 23:00. Questa percentuale equivale ad un quantitativo di telespettatori pari a 10.218.000. Invece dalle 23:00 alle 02:00 lo share è salito al 43,9% in proporzione ai 5.150.000 telespettatori. Per una media finale di 7 milioni e 856mila spettatori ed un 42,1% per quanto riguarda la voce Sanremo 2021 ascolti della seconda serata. Il confronto con quanto totalizzato nelle prime due serate del Festival 2020 è netto.

Sanremo 2021 ascolti, i dettagli e la classifica provvisoria

Amadeus e Fiorello allora riuscirono a fare di meglio, forti di ben 12 milioni e 841mila spettatori nella prima parte (52,5% di share) e 9 milioni e 693mila spettatori (53,3%) in seconda serata. Il tutto nonostante lo stile proposto dalla premiata ditta composta dal romagnolo e dal siciliano sia il medesimo. Fatto di complicità, spontaneità, a volte anche di improvvisazione. La seconda serata del Festival di quest’anno ha visto il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Laura Pausini, oltre che de ‘Il Volo’, che hanno omaggiato il maestro Ennio Morricone. Amadeus ha accolto pure Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella.

Come sempre, anche sui social network tutte le dinamiche che riguardano Sanremo sono sempre molto cliccate e discusse. Anche la classifica provvisoria, riportata qui di seguito, sta accendendo il dibattito.