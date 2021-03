Il dramma di una donna, Rosa Castro, in coma dopo il parto: morta dopo 5 anni di calvario, la denuncia del legale di famiglia.

Si è spenta oggi dopo 5 anni di calvario, Rosa Castro, 39enne di origini dominicane ma da anni residente a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La sua storia ha commosso l’intera comunità in cui viveva. Un calvario, il suo, iniziato quasi cinque anni fa, appunto, quando venne operata d’urgenza per un cesareo.

Era il maggio 2016 e la donna doveva dare alla luce suo figlio: fu richiesto il parto cesareo, ma qualcosa andò in maniera drammaticamente storta. Durante l’anestesia, la donna – che all’epoca aveva 34 anni – ebbe una carenza d’ossigeno. Questa le provocò quindi dei danni permanenti e lei andò in coma. Uscita dalla fase acuta, di fatto non si è mai ripreso.

Cosa è accaduto a Rosa Castro: la vicenda è finita in tribunale

Infatti, Rosa Castro, pur essendo sempre stata cosciente, era incapace di mobilità, ma non solo. Divenne di fatto cieca e non riusciva a parlare. Fu prima ospite di un centro di riabilitazione molto noto nella zona, quindi di un hospice nella vicina Recanati. In questi anni la donna è passata da un ospedale all’altro, quindi nei giorni scorsi le condizioni si sono aggravate ed è stato necessario l’ennesimo ricovero a Civitanova Marche.

Nelle scorse ore, è arrivato l’annuncio della morte della povera donna, che in questi anni di fatto non si è potuta nemmeno godere il figlio che cresceva. In tutto questo, il legale della famiglia della donna ha sottolineato come non solo questa viveva in una condizione grave di salute, ma non avrebbe neppure avuto accesso a terapie adeguate alla sua condizione. Negli anni, difatti, la donna è stata sempre peggio, ma non avrebbe mai ricevuto la provvisionale richiesta dalla famiglia per potersi curare. La vicenda non finisce qui: ci sono infatti 2 procedimenti, uno civile e uno penale, che però sono ancora in corso.