Roma sotto choc: spari in un palazzo, trovato morto un poliziotto

Ancora una volta, Roma è sotto choc: si avvertono spari in un palazzo, trovato morto un ex poliziotto, ipotesi suicidio.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Roma, dove sono stati sentiti alcuni spari nell’androne di un palazzo. Quando sono giunti i primi soccorsi, è stato trovato divelto a terra un uomo. La tragedia si è consumata poco fa in una palazzina in via Sabotino, tra i quartieri di Prati e Della Vittoria. Dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di un suicidio.

Su quanto accaduto sta indagando la polizia, che è rapidamente giunta sul posto, ma a quanto pare la dinamica è abbastanza chiara. L’uomo che è stato trovato a terra aveva in mano una pistola, con la quale sembra si sia sparato alla tempia. All’arrivo dei soccorsi, giunti sul posto in pochissimi minuti, l’uomo era già privo di vita.

Ex poliziotto trovato morto a Roma: ipotesi suicidio

La vittima di questa tragedia sarebbe a quanto pare un ex poliziotto in pensione che in passato ha lavorato al commissariato di Roma Prati, ma che da diverso tempo si era ritirato. L’uomo aveva 87 anni e secondo quanto si è appreso da poco era rimasto vedovo. Proprio questa sua condizione sarebbe all’origine del gesto estremo che l’uomo avrebbe commesso. Sul posto il personale medico del 118, che appunto ha solo potuto constatare il decesso e gli uomini della Polizia Scientifica.

Diverse le testimonianze raccolte di persone residenti nel palazzo della Roma bene in cui si è consumata la tragedia. Stando a quanto si è appreso, ci sarebbero anche testimonianze oculari dell’accaduto. L’arma utilizzata dall’uomo per uccidersi è stata sequestrata e si dovrà capire se fosse o meno regolarmente detenuta. Intanto, per tenere lontano i curiosi dal tragico accaduto, l’area è stata circondata e intorno alle finestre del palazzo sono state poste delle tende.