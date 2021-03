Rivoluzione a Sanremo, tutto parte dai fiori: gesto forte dei cantanti

Dopo Francesca Michielin e Fedez, anche i Måneskin rompono gli schemi imposti dal Festival di Sanremo e decidono di fare gesti forti

Il Festival di Sanremo è arrivato al giro di boa, con una terza serata dedicata alla musica italiana. Infatti, questa sera i 26 Big in gara si esibiranno dando la loro speciale interpretazione di alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica popolare italiana nel corso del Novecento. Ma il Festival è tanto altro e, quest’anno più che mai, stiamo vedendo come gli artisti stiano cercando di lanciare dei gesti forti, che arrivino a far smuovere alcune delle concezioni più radicate non solo all’interno del Festival della Musica italiana, ma anche della società odierna. Possono anche essere gesti piccoli, ma ciò che importa è l’effetto farfalla che possono raggiungere. Non a caso, il pubblico da casa non perde neanche un dettaglio e si scatena sui social. Quest’anno la rivoluzione parte dai fiori.

4 Marzo 2021

La rivoluzione dei fiori di Sanremo#Sanremo2021 pic.twitter.com/AuZNYRow6Y — Sclef (@Sclef96) March 4, 2021

Sanremo e la lotta alla disparità di genere

Sanremo è, per tradizione, la città dei fiori. E a chi vengono regalati generalmente questi mazzi colorati e profumati? Alle donne che, una dopo l’altra, calcano il palco dell’Ariston. Che siano cantanti, ospiti o conduttrici, non importa: un mazzolin di fiori verrà sempre loro donato dal conduttore di turno. Ma, a questo giro, c’è chi non ci sta e in questa serata decide di dare il proprio dono a qualcun altro. Comincia a dare il buon esempio Francesca Michielin che, con tono perentorio, li prende di buon grado ma poi li consegna al collega ed amico Fedez, con cui aveva appena concluso il Medley E allora felicità, che di per sé voleva essere un testo di denuncia. Scendono dal palco, canta Irama ed arriva il turno dei Måneskin, che si esibiscono insieme a Manuel Agnelli con una cover di Amandoti dei CCCP. L’esibizione è fenomenale e i social sembrano andare in visibilio, ma non hanno ancora visto niente. Infatti, una volta conclusa l’esibizione il cantante Damiano vede arrivare il mazzo di fiori e afferma che la band lo vuole donare al loro ospite, Manuel Agnelli.

Sono questi piccoli gesti che potrebbero far cambiare Sanremo.