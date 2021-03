Peter Pichler, chi è il musicista tedesco: storia, carriera e vita privata

Lo vedremo questa sera sul palco dell’Ariston con gli Extraliscio e Davide Toffolo, ma chi è il musicista tedesco Peter Pichler?

Sarà questa sera sul palco dell’Ariston Peter Pichler. La terza serata della 71° edizione del Festival di Sanremo, infatti, prevede le cover e i duetti per omaggiare i successi senza tempo della canzone italiana. Indimenticabile la folle perfomance di ieri sera di Davide Toffolo con gli Extraliscio, che oggi 4 marzo si esibiranno insieme ad un ospite d’eccezione: il musicista tedesco Peter Pichler. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Peter Pichler, chi è il musicista che suona il Tratutonium

Eclettico e talentuoso Peter Pichler, il musicista tedesco che questa sera farà conoscere al pubblico di Sanremo il particolare strumento musicale che lo ha reso celebre: il trautonium, inventato negli anni ’20 e precursore dei sintetizzatori. Pichler è infatti uno dei pochi artisti a sapere suonare il misterioso strumento, caro agli appassionati di musica elettronica. E’ lo stesso Pichler a spiegare il funzionamento dello strumento: “Il Trautonium contiene una piastra metallica sotto una corda, quando le metto in contatto attivo un circuto elettrico per ottenere un suono che sembra scivolare, simile nella prassi a quello del violino. Non ci sono punti precisi come nel pianoforte. Come in ogni strumento ci sono le dinamiche: posso suonare forte, posso fare misure brevi o lunghe, così come lo staccato. Le persone che hanno pensato al Trautonium volevano creare un nuovo suono, una nuova idea.”

Peter ha avuto la sua formazione musicale nel punk, grazie al suo primo gruppo, i Condom, in cui è entrato quando aveva 14 anni. Ma Pichler ha fatto anche studi classici, studiando musica al Conservatorio e componendo diverse opere, una delle quali è stata eseguita al German Museum di Monaco di Baviera. Ma è con il trautonium che Peter ha trovato la sua vera passione, diventando uno dei massimi esperti al mondo di questo particolare strumento.

Potremo conoscere la bellezza del trautonium e godere del talento di Pichler proprio dal palco dell’Ariston, dove si esibirà questa sera assieme agli Extraliscio. Riguardo al debutto in italia, Peter ha dichiarato: “Amo molto gli italiani e conosco la vostra cultura. Grazie ai miei genitori che negli anni 70 mi portavano in vacanza a Rimini.”