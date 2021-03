Parma – Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Parma e Inter è il posticipo del giovedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude stasera il quinto turno del girone di ritorno. Il campionato vede in testa l’Inter che guida con tre punti sul Milan e sette su Juventus e Atalanta, sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre. Dunque, per i nerazzurri che scendono in campo stasera contro il Parma una buona occasione per allungare.

Di fronte si trovano una squadra che è in crisi nera di risultati e classifica: da quando D’Aversa è tornato in panchina, infatti, la formazione emiliana non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava. Sono attualmente il peggior attacco del campionato con 19 reti segnate, oltre a essere la seconda peggior difesa, con 47 reti subite.

Precedenti di Parma – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Tardini di Parma tra i padroni di casa e la capolista nerazzurra dell’Inter è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Non è mai stata una trasferta facile quella di Parma per l’Inter, che ha rimediato in tutto 14 sconfitte, a fronte di sei vittorie e altrettanti pareggi. Negli ultimi anni, va decisamente meglio: il Parma ha perso tre delle ultime quattro sfide interne di Serie A contro l’Inter. Inoltre, nelle ultime quattro sfide contro i ducali, i nerazzurri hanno collezionato due vittorie e altrettanti pareggi.

Parma e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

D’Aversa e Conte hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Bani, Valenti, Osorio, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.