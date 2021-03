I fratelli Fabri Fibra e Nesli sono acerrimi nemici sia nella vita che nella professione. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul loro conflitto.

Fabri Fibra, alias Fabrizio Tarducci, è un rapper che da Senigallia ha conquistato successo e fama a livello nazionale. Oltre che per i suoi meriti artistici, però, ha fatto parlare di sé anche per questioni personali e private. In passato cantante ha preso di mira (anche nei suoi testi) la madre e il fratello Nesli, con frasi al vetriolo che hanno fatto non poco discutere. Un’ostilità che nasce da lontano…

Il dissidio familiare di Fabri Fibra

Fabri Fibra e Nesli sono un po’ come Caino e Abele. Il rapper ha ammesso apertamente di aver sempre vissuto male il fatto che in famiglia si dovesse salvare la faccia e le apparenza quando in realtà c’era la “guerra mondiale”. “Sentirti parlare d’amore un po’ mi stanca” confessa il Nostro nel pezzo dedicato al fratello, “Nessun aiuto”. “Mi ha sempre attaccato e io non ho mai risposto”. E ancora: “Non potevo più non affrontare il problema”.

Dietro quelle parole ci sono un’infanzia e un’adolescenza difficili, fatte di botte e violenze da parte della madre “fino a quando non usciva il sangue e cattiverie per farmi male”. Insomma, sembrerebbe che Fabrizio rimproveri al fratello (che ha un buon rapporto con la madre) di non aver fatto abbastanza per lui. Ma non è tutto.

Francesco Tarducci (vero nome di Nesli) non si vedono da una quindicina d’anni per divergenze personali ma anche lavorative. Dal punto di vista professionale, i due si sono divisi molti anni fa. “È un ingrato. Saremmo potuti diventare una bellissima storia italiana”, ha raccontato Francesco a Vanity Fair, sostenendo di aver creato i primi successi del fratello. E invece l’indifferenza e gli scontri hanno avuto la meglio. “Arriverà il tempo di regolare i conti”, ha ammonito dal canto suo il fratello di Fibra. A buon intenditore…

