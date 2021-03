Nesli, chi è il fratello minore di Fabri Fibra: età, carriera, canzoni, vita privata

Nesli è un cantautore, rapper e produttore musicale italiano, conosciuto anche per la sua parentela con il celebre rapper Fabri Fibra, suo fratello maggiore.

Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, è nato a Senigallia il 29 dicembre 1980 ed è un cantautore, rapper e produttore discografico. E’ l’ultimo di tre fratelli, Fabrizio, conosciuto come Fabri Fibra e una sorella, Federica.

Il rapper Nesli nel 1996, all’età di 16, usando una pistola ha sparato a un suo amico, riducendolo in fin di vita. L’episodio lo ha segnato molto nella vita e le sue canzoni sono influenzate dal triste episodio. Il suo esordio musicale è avvenuto nel 1999, quando incide un demo “Fitte da latte“, insieme al fratello Fabri Fibra. Inizialmente si presenta sulla scena con lo pseudonimo di Nesly Rice, usando intrecci linguistici e metrici simili a quelli del fratello. Per qualche anno ha collaborato con artisti del panorama hip hop italiano: Uomini di Mare, Kaso & Maxi B, Marya e altri ancora. Il suo album d’esordio, “Ego“, esce nel 2003 con il nome Nesli.

Nesli, la carriera musicale e il rapporto con Fabri Fibra

Il secondo album in studio, “Home“, è l’esordio di Nesli come produttore musicale. Da lì inizieranno le prime collaborazioni, con Maxi B e il fratello Fabri Fibra. Il suo terzo album, “Le verità nascoste” viene premiato come miglior album hip hop dell’anno. Una delle sue canzoni, “La fine“, viene reinterpretata da Tiziano Ferro per il suo album “L’amore è una cosa semplice“.

Nesli ha una ricca carriera, che conta ben 10 album, del quale l’ultimo intitolato “Vengo in pace“, è uscito nel 2019. Il rapper ha partecipato alla prima edizione di “Celebrity MasterChef Italia“, arrivando in finale ed ha partecipato alla sessantasettesima edizione del “Festival di Sanremo” con il brano “Do retta a te” in coppia con Alice Paba. Questa sera l’artista salirà nuovamente sul palco dell’Ariston, durante la serata dei duetti, in coppia con Fasma sulle note di “La fine“. Con il fratello Fabri Fibra non ha più rapporti dal lontano 2008, ma nessuno dei due ha voluto rivelare il motivo del loro allontanamento.