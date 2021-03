Neri per caso a Sanremo, che fine ha fatto Diego Caravano

I Neri per caso tornano ad esibirsi al Festival di Sanremo dopo qualche anno di assenza dal palco dell’Ariston

La terza serata del Festival di Sanremo è dedicata alla storia della musica italiana, e i vari cantanti in gara si esibiscono portando cover di brani che sono rimasti nelle menti e nei cuori degli italiani. Tra i vari, il rapper Ghemon ci ha stupiti tutti e ha deciso di duettare con uno dei gruppi più famosi degli anni Novanta: i Neri per Caso. Il gruppo a cappella nasce a Salerno nel 1995 e partecipano nello stesso anno come Nuove Proposte al Festival di Sanremo e vincono con il brano Le ragazze, che diventa uno dei brani iconici per il gruppo. I Neri per caso sono composti dai fratelli Ciro, Gonzalo, Diego e Domenico Pablo “Mimì” Caravano, da Mario Crescenzo, da Massimo de Divitiis e, dal 2015, da Daniele Blaquier. Ma questa sera c’era qualcosa di strano perché mancava qualcuno: avete notato l’assenza di Diego Caravano?

Perché non c’era Diego Caravano?

I fans più fedeli dei Neri per Caso si erano già accorti da molti anni di un cambiamento all’interno del gruppo. Infatti, già dal 2014 Diego non fa più parte dei Neri per caso ed era inizialmente stato sostituito dal valente Moris Pradella, poi da Daniele Blaquier. A quanto parte, il cantante aveva deciso di abbandonare il gruppo per dedicarsi ad altro, come ad esempio l’insegnamento. Nonostante il brutto colpo per i fan, il gruppo a cappella sembra essersi ripreso molto bene e questa sera ha dimostrato di avere ancora la stessa energia di ventisei anni fa. Oggigiorno Diego Caravano insegna al Conservatorio di musica Giuseppe Martucci di Salerno ed è un autore ed interprete di Onda. Inoltre, l’ex componente dei Neri per caso è anche direttore del Coro “Del Risuonare” ed del collettivo Sistema Ritmico.

