Napoli Mandolin Orchestra, chi sono i musicisti: età, carriera, curiosità

La Napoli Mandolin Orchestra è formata da un gruppo di musicisti che hanno scelto di utilizzare uno degli strumenti principi del mezzogiorno, il mandolino, per far conoscere la musica napoletana. Questo gruppo di artisti promuove la musica classica partenopea in giro per il mondo.

Prodotta dalle sorelle Lucia e Angela Andolfo con la X Event & Communication e diretta da Mauro Squillante, il presidente dell’Accademia Madolinistica Napoletana, la Napoli Mandolin Orchestra promuove il repertorio della musica napoletana, con uno degli strumenti simbolo internazionale d’italianità all’estero: il mandolino. Lo strumento è nato proprio nel Settecento a Napoli grazie alle mani degli artigiani di Casa Vinaccia.

Napoli Mandolin Orchestra, i musicisti ospiti al Festival di Sanremo 2021

Questa sera, 4 marzo 2021, la Napoli Mandolin Orchestra suonerà sul palco dell’Ariston, accompagnando il cantautore Ermal Meta durante la terza serata del “Festival di Sanremo“, dedicata alle cover. I musicisti si esibiranno in una cover del brano di Lucio Dalla, “Caruso“. La canzone fu scritta dal cantautore proprio in occasione di un suo soggiorno a Sorrento, che lo affascinò a tal punto da ispirare una canzone, oggi un classico della musica italiana.

“Con grande emozione e soddisfazione non vediamo l’ora di esibirci sul palco dell’Ariston con il grande cantautore e musicista eclettico Ermal Meta“, scrive il maestro Mauro Squillace. Il cantautore, in gara al “Festival di Sanremo” con “Un milione di cose da dirti“, nella serata dei duetti ha scelto di accompagnarsi all’arte partenopea, una vera protagonista di questa 71esima edizione della kermesse musicale.