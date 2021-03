Michele Bravi, il ritorno sul palco di Sanremo dopo il drammatico incidente

Michele Bravi approda sul palco di Sanremo questa sera, il cantante è stato scelto da Arisa per la serata dedicata ai duetti.

Questa sera il 71° Festival di Sanremo sarà dedicato alla cover. I 26 big in gara sceglieranno una canzone facente parte del passato di Sanremo o semplicemente della storia della musica italiana che rappresenta qualcosa di importante per loro e la canteranno in duetto con un ospite non in gara al Festival. Per questa occasione, Arisa ha deciso di omaggiare l’amatissimo e compianto Pino Daniele, portando sul palco dell’Ariston la sua versione di ‘Quando’, probabilmente una delle più belle mai scritte dal bluesman campano e di sicuro una della più amate dagli italiani.

Come partner per l’esibizione, Arisa ha scelto il cantante Michele Bravi. Il talentuoso artista umbro è emerso dal talent X-Factor, vincendo l’edizione del 2014 dopo essere stato inserito nella categoria under uomini capitanata da Morgan. Il successo nel talent è solo l’inizio di una carriera che comincia con il botto e che lo porta ad ottenere anche il successo discografico negli anni successivi. Per lui il palco di Sanremo non rappresenta una novità, visto che vi è salito già in due occasioni, nel 2017 come concorrente e nel 2018 come accompagnatore di Annalisa, proprio in un duetto.

Michele Bravi torna a Sanremo dopo il tragico incidente

Nel 2018, dunque, la carriera del bravissimo Michele era in forte ascesa, ma alla fine di quell’anno un evento traumatico cambierà per sempre la sua vita. Il cantante è coinvolto in un tragico incidente in cui perde la vita una donna. Quelli successivi saranno mesi complicati, dai quali riesce ad uscire solo grazie alla vicinanza delle persone care e all’aiuto di Maria De Filippi. Sarà proprio la conduttrice Mediaset a spronarlo a tornare sul palco, dandogli spazio e visibilità ad Amici.

Grazie a quello stimolo, Michele torna a comporre musica e cantare, un lavoro che ha portato alla pubblicazione dell’album ‘La geografia del buio’, un progetto molto intimo in cui l’artista racconta il percorso emozionale vissuto in questi ultimi due anni. Proprio per pubblicizzare questo lavoro, Michele ha provato per due anni di seguito a presentarsi con un inedito a Sanremo, ma per due volte il suo brano è stato scartato. Nonostante questo il ritorno sul palco dell’Ariston è avvenuto grazie alla preferenza mostrata da Arisa.