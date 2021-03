Melissa Satta, eccola felice con Mattia Rivetti: foto e curiosità

Melissa Satta appare felicissima accanto al suo nuovo compagno. Tra lei e Mattia Rivetti sembra andare a gonfie vele.

Dopo l’addio al calciatore Kevin Prince Boateng, l’ex velina sembra aver ritrovato l’amore. Pochi giorni fa era trapelata la notizia che la voleva al fianco di un nuovo compagno. Sembra proprio che le voci avessero ragione.

Sorridente, serena e spensierata. E’ così che appare la Satta in compagnia di Mattia Rivetti. Lui è un uomo d’affari e gli esperti di gossip hanno fatto fatica a scoprire la sua identità. Scopriamo di più della nuova coppia.

Melissa Satta, è amore con Mattia Rivetti: ecco tutto quello che c’è da sapere

Inizialmente le voci avevano parlato di un certo Matteo Rivetti. Un fatto che aveva mandato su tutte le furie la show girl dato che l’uomo è sposato e ha dei figli. Dopo momenti poco chiari, l’arcano è stato svelato. Non si trattava di un Matteo ma di Mattia: i due sono cugini. Fatta chiarezza su questo piccolo scambio di identità sono cominciate a emergere non poche indiscrezioni sulla nuova fiamma dell’ex velina.

Leggi anche -> Melissa Satta fidanzato, lei beccata a casa di un uomo FOTO

Rivetti sarebbe un uomo d’affari. Le indiscrezioni di questi giorni parlano dell’operazione miliardaria che avrebbe appena concluso. Lui e la famiglia hanno avrebbero venduto per oltre un miliardo di euro la Sportswear Company.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Una transazione in due parti. La prima, a dicembre 2020 e la secondo lo scorso febbraio. Proprio riguardo a questa notizia, il settimanale Oggi ha rivelato che l’uomo possedeva il 19.9% del pacchetto di azioni.

Leggi anche -> Barbara D’Urso stalker, lui la tormenta: “Sono tuo figlio”, finisce così

Rivetti non ha dicerto problemi economici. Oltre al successo in ambito lavorativo, per l’uomo fa a gonfie vele anche in amore. Lui e la Satta sono molto felici e la donna sembra proprio aver ritrovato il sorriso. La fine delle nozze con Boateng sembra essere ormai lontana. I paparazzi hanno immortalato lei e Mattia in teneri momenti a Milano.