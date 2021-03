Maria Grazia Cucinotta oggi, in Cina arriva la bella notizia VIDEO

Si trova dall’altra parte del mondo Maria Grazia Cucinotta oggi, e dopo settimane molto difficili lei vuole finalmente fare festa con i fans.

Maria Grazia Cucinotta oggi si trova d’altra parte del mondo. Da circa tre settimane la bellissima attrice originaria di Messina è infatti in Cina. Ma appena atterrata in Asia, lei ha dovuto sottostare ad un periodo di quarantena di ben 21 giorni. Una prassi diventata purtroppo triste e pesante consuetudine per chiunque giunga dall’estero, in tempi di pandemia come quelli correnti.

Ora proprio Maria Grazia Cucinotta oggi ha condiviso un breve filmato che la mostra finalmente mentre si trova fuori dall’alloggio che ha preso da quelle parti. A dire la verità non è ancora finita. A queste tre settimane di quarantena cautelativa totale, lei dovrà ora vivere ulteriori 7 giorni di ‘semiquarantena’, come lei stessa la chiama. Non le è consentito accedere a luoghi pubblici come ristoranti o simili. Ma almeno adesso le è consentito potere uscire e fare una passeggiata. E già questo basta per donarle entusiasmo. La riacquisita libertà viene festeggiata assieme ai suoi followers. Lei ha trascorso buona parte del mese di febbraio e questi giorni iniziali di marzo ad interagire con i suoi tanti ammirator su Instagram.

Maria Grazia Cucinotta oggi, quanto è importante la Cina per lei

A mezzo social sono giunte fior fiori di immagini e di video, nei quali la messinese classe 1968 si fa vedere bella come ce la ricordiamo da sempre. Con un sorriso tenue ma intenso e capace di ammaliare e con uno sguardo profondo. Sono tanti i suoi ammiratori che le hanno sempre fatto complimenti e rilasciato messaggi di incoraggiamento in questo periodo particolare. Periodo che, senza dubbio, a volte deve essere stato anche complicato da vivere, così in solitudine. Ora lei è pronta a riassaporare il gusto pieno della vita.

Lei con la Cina intrattiene un rapporto alquanto fitto da diversi anni. Già nel 2014 e poi nel 2015 e nel 2016 si è ritrovata a visitare l’immenso Paese orientale, per realizzare del film. Così come era notizia dell’ormai lontano 2011 il fatto che avrebbe realizzato una pellicola cinematografica tra la sua Sicilia e la Cina stessa. Lei collabora con Fang Li, noto produttore cinese, con il quale si è data anche da fare per far si che, un anno fa, l’Italia si dotasse di 100mila mascherine e non solo.