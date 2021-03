Lous and the Yakuza, chi è: tutto sulla cantautrice e modella

Lous and the Yakuza è l’artista che a Sanremo fa il paio con Gaia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Lous and the Yakuza è l’artista approdata all’Ariston di Sanremo edizione 2021 per affiancare Gaia durante la terza serata del Festival, in un duetto sulle note di una cover di Luigi Tenco, l’intramontabile successo Mi sono innamorato di te. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Lous and the Yakuza

Lous and the Yakuza, pseudonimo di Marie-Pierra Kakoma, è nata il 27 maggio 1996 a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo ed è una cantautrice e modella naturalizzata belga. Il suo nome d’arte deriva dalla combinazione tra l’anagramma della parola “soul” (“anima” in inglese), e Yakuza, nota organizzazione criminale giapponese.

I suoi genitori erano medici: il padre ginecologo, la madre pediatra. Quest’ultima, per via della sua etnia ruandese, è stata in prigione per due mesi nel 1998 durante la seconda guerra del Congo. Dopo la scarcerazione, la famiglia Kakoma si è trasferita a Bruxelles prima nel 2000 e poi, dopo un breve ritorno nel Ruanda, nel 2011 in maniera definitiva. Nel 2014, divenuta maggiorenne, Lous ha ottenuto la cittadinanza belga.

La sua carriera inizia nel 2015 quando viene scoperta dal manager Miguel Fernandez tramite alcune canzoni pubblicate su internet. Due anni dopo, grazie alla popolarità ottenuta soprattutto nella scena underground belga, firma un contratto con la Columbia Records. Il 15 giugno 2018 collabora, insieme al duo di musica elettronica BSSMNT, al brano Le redicule ne tue pas.

Tra settembre 2019 e marzo 2020 pubblica tre singoli: Dilemme, Tout est gore e Solo. Il 2 aprile, insieme a Tha Supreme e Mara Sattei, realizza il remix di Dilemme; questa collaborazione le permette di raggiungere la terza posizione della classifica dei singoli italiana e successivamente ottenere la certificazione di platino per la stessa canzone. Il 16 ottobre seguente viene pubblicato il suo primo album in studio, Gore, composto da dieci tracce. Pochi giorni fa è stato messo in commercio il singolo Je ne sais pas in collaborazione con il rapper italiano Sfera Ebbasta.

