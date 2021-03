Lorella Cuccarini, è scontro con Maria Teresa Ruta: “Bugie”

Lorella Cuccarini e Maria Teresa Ruta sono entrate nell’occhio del ciclone. La showgirl avrebbe usato parole di fuoco contro la conduttrice.

Lorella Cuccarini non ha per niente gradito le affermazioni dell’ex gieffina e non ha perso tempo a pubblicare la sua risposta sui social.

La conduttrice era stata al centro di alcune conversazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. La Ruta aveva lanciato delle frecciatine alla collega dicendo che la Cuccarini non salutava dietro le quinte. Scopriamo di più.

Lorella Cuccarini si difende dalle accuse di Maria Teresa Ruta

Il racconto della Ruta si riferirebbe a una puntata de “La vita in diretta” della stagione 2019/2020. E’ proprio in questa occasione che la Cuccarini non avrebbe salutato dietro le quinte. Un episodio che la Ruta si sarebbe legata al dito.

La risposta della Cuccarini non ha tardato ad arrivare. Ecco cos’ha risposto l’insegnante di Amici: “Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo molto più bene e se non ho gli occhiali…Ma tutto questo non mi appartiene” ha spiegato la conduttrice.

La sue parole non sono finite qui perché ha continuato dicendo che: “Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo”. A questo punto non resta che vedere come si comporterà la Ruta.

La Cuccarini è finita spesso al centro di polemiche e una di queste riguarda un altro gieffino, nonché vincitore di questa edizione: Tommaso Zorzi. L’influencer non aveva gradito le parole della conduttrice sui gay e i loro diritti. La querelle tra i due era finita con una lettera della conduttrice.