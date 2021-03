Lombardia zona arancione rafforzata dalle 24 di oggi: chiuse tutte le scuole

La Lombardia entrerà nella zona arancione scuro a partire dalla mezzanotte: sospesa l’attività in presenza di tutte le scuole.

Da giorni è noto come la curva epidemiologica in Lombardia abbia ripreso a salire in maniera consistente. La regione è stata quella maggiormente colpita durante la prima ondata e lo stesso è successo durante l’inizio della seconda ondata ad ottobre. Per questo l’assessorato alla Salute sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di aumentare le misure restrittive. Il senso di questa decisione sarebbe quello di evitare un numero esondante di casi e di decessi, prima che sia l’ISS a stabilire la zona rossa.

Potrebbe dunque essere oggi stesso il giorno in cui il Governatore Fontana firma l’ordinanza con la quale s’istituisce una zona arancione rinforzata. A divulgare tale possibilità, durante la conferenza stampa online per delineare la situazione del contagio nella provincia di Varese e Como, è stato il direttore dell’Ats Insubria Giuseppe Catanoso.

Lombardia in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte?

Ai giornalisti Catanoso ha esposto quella che è la sua idea sul provvedimento che verrà preso dalla regione: “Verosimilmente tutta la Lombardia andrà in arancione rinforzato“, in un momento successivo ha spiegato anche il perché è verrebbe presa questa decisione: “Penso che si andrà in arancione rinforzato perché si vuole evitare che parta nuovamente uno spike come ad ottobre”.

In attesa di una conferma ufficiale da parte della Regione Lombardia, cerchiamo di capire in cosa consisterebbe l’ingresso nella zona arancione scuro (o rafforzato). Il primo e più grosso cambiamento sarebbe la chiusura di tutti gli edifici scolastici e dunque la sospensione delle lezioni in presenza anche per gli studenti delle elementari. Rimarrebbero aperti solamente gli asili nido per permettere ai genitori di recarsi al posto di lavoro. A questo si aggiungerebbe il divieto di utilizzare le aree gioco dei parchi, quello di raggiungere le seconde case e la limitazione dell’ingresso nelle attività commerciali che verrebbe ridotto a solo una persona per nucleo familiare.